Piazza Affari dopo diversi tentennamenti delle ultime settimane sembra aver lasciato alle spalle l’area dei 25.000 punti. Da ora in poi le quotazioni potrebbero salire in modo anche verticale e questo potrebbe portare all’esplosione dei prezzi di diverse azioni che sono sottovalutate rispetto al loro fair value. Oggi studieremo un titolo che il nostro Ufficio Studi ha appena inserito nella propria Lista delle raccomandazioni. eVISO (MIL:EVS) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 2,59 in rialzo dello 0,40%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,92 ed il massimo a 2,60. Il titolo è stato quotato nel dicembre del 2020 al prezzo di 2 euro per azione e da quel momento la salita è stata fino ad oggi del 30% circa. Ora andremo a studiare i motivi per cui il titolo eVISO potrebbe raddoppiare dai livelli attuali e cosa attendere da ora in poi.

Procediamo per gradi.

eVISO SpA con sede a Cuneo capitalizza in Borsa circa 61,2 milioni di euro, sviluppa una piattaforma di intelligenza artificiale nel mercato dei beni fisici in Italia. Inoltre, fornisce energia elettrica a piccole e medie imprese, aziende agricole, negozi e ristoranti. Fornisce anche energia rinnovabile.

Analisi sommaria del bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 3,20. I nostri calcoli fatti sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad una stima di 5 euro per azione. Nei prossimi 12 mesi, probabilmente rivedremo al rialzo questa stima ma come al solito si procederà per step.

I motivi per cui il titolo eVISO potrebbe raddoppiare dai livelli attuali

Oltre alla sottovalutazione ci sono anche dei motivi grafici che fanno ritenere l’imminente inizio di una fase direzionale rialzista.

La strategia di investimento

La settimana che è appena terminata potrebbe aver lasciato alle spalle la recente fase laterale e dare inizio ad una fase direzionale. Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo a mercato con stop loss di lungo termine a 2,21 ed obiettivo a 3,20 da raggiungere in 1/3 mesi.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.