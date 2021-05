Dopo la chiusura settimanale del 28 maggio, il Ftse Mib Future ha la strada spianata fino a quota 26.000, poi una pausa prima di partire verso quota 40.000. Questo è in brevi parole lo scenario che si è venuto a concretizzare dopo l’ultima settimana di contrattazioni. D’altra parte che le quotazioni fossero sul punto di accelerare al rialzo era già chiaro nel report pubblicato il 22 maggio (Il Ftse Mib Future segna un nuovo massimo dopo 13 anni e si prepara all’allungo finale).

Dopo diversi tentativi, infatti, le quotazioni hanno avuto ragione della resistenza in area 24.900, l’ultimo baluardo lungo il percorso che porta al III obiettivo di prezzo in area 26.040. Al raggiungimento di questo obiettivo, quindi, ci sono altissime probabilità di assistere a un ritracciamento che sarebbe propedeutico a un nuovo allungo obiettivo rialzista con obiettivo area 40.000.

Sul time frame mensile, infatti, l’impostazione è rialzista e ha come massima estensione area 38.920.

Solo una chiusura mensile inferiore a 21.720 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Il Ftse Mib Future ha la strada spianata fino a quota 26.000, poi una pausa prima di partire verso quota 40.000: Le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 28 maggio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 25.168 in rialzo dello 0,52% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dello 1,67%.

Time frame settimanale

Time frame mensile