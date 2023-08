Cerchi scarpe comodissime ma glamour? I 2 modelli più alla moda dell’estate 2023 sono perfetti per te

Basta coi soliti sandali o le sneakers: indossa queste scarpe super comode che daranno una marcia in più al tuo stile.

Una delle stagioni più belle per la moda è l’estate. Proprio in estate, infatti, le persone hanno voglia di indossare abiti dai colori vivaci e sgargianti, di osare con fantasie e mille tessuti diversi. Lo stesso discorso, per fortuna, vale anche per le scarpe. Esistono calzature estive per tutti i gusti, da quelle chiuse come le sneakers, fino a sandali e ciabatte aperte. In tutto questo marasma di colori e fantasie, però, ci sono due modelli di scarpa che stanno letteralmente catalizzando l’attenzione del pubblico. Entrambi i modelli sono bassi, molto comodi ma non perdono il loro animo modaiolo.

Si tratta, infatti, di quelle scarpe ideali da indossare quando vogliamo stare comodi, ma senza perdere stile o personalità. Un modello è aperto, con un piccolo tacco, l’altro è chiuso e basso.

Cerchi scarpe comodissime ma glamour? Non solo sabot e sandali, ecco quali sono i 2 modelli più amati del momento

Trovare le perfette scarpe estive giuste non è mai così semplice. Alcune persone le cercano chiuse e basse, altre non rinuncerebbero mai ai tacchi, e poi ci sono coloro che indosserebbero ogni giorno le ciabatte. Esiste un modello di scarpa, però, che promette di mettere d’accordo tutti. Stiamo parlando delle mules.

Chi di noi non ha ancora mai provato le mules dovrebbe subito riparare al danno fatto. Il motivo? Sono le scarpe più comode che esistano, tra quelle col tacco. Vincono ogni paragone e sbaragliano tutti gli avversari, almeno per due motivi. Oltre ad essere comode come delle ciabatte, infatti, le mules hanno solitamente un tacco basso, contenuto, che migliora la camminata. Gli esperti, si sa, sconsigliano di utilizzare scarpe troppo basse. Meglio, invece, una via di mezzo come le mules, oltretutto disponibili in commercio di ogni colore, materiale e fantasia.

Adatte in ogni momento del giorno

Non dimentichiamo, inoltre, che le mules sono perfette per ogni occasione o momento del giorno. Un modello di mules più elegante, infatti, sarà l’ideale per una serata estiva elegante.

Le mules in tessuti più casual, come quelle in jeans, ad esempio, saranno perfette per un appuntamento informale, o per una normale giornata di lavoro.

Scarpe estive che non passeranno mai di moda

Cerchi scarpe comodissime ma glamour? Allora certamente non puoi farti scappare per nessun motivo neanche le espadrillas. Nonostante siano passati moltissimi anni dal momento della loro nascita, le espadrillas non perdono un colpo. Anche quest’anno, infatti, si classificano tra le scarpe più amate dal pubblico, comode e trendy. La vera marcia in più delle espadrillas è davvero facilmente intuibile.

Di sicuro i tessuti morbidi e naturali con cui sono create, come tela o cotone, le rendono delle scarpe perfette per le giornate più calde e rilassanti. Come se non bastasse, la suola flessibile di corda è molto morbida, perfetta per camminare. La combinazione di tali fattori rende queste scarpe un vero e proprio sempreverde, intramontabile e perfetto per qualsiasi situazione.