Il mondo del video editing è ricco e interessante. Editare filmati è una passione di molti. Con le immagini in sequenza si possono creare storie, narrazioni o veri capolavori. Il cinema è un’arte a tutti gli effetti. Purtroppo tale settore è stato colpito duramente dal Covid-19.

Ma come entrare in questo mondo? Magari alcuni vorrebbero imparare le basi dell’editing, ma non sanno come fare. Di sicuro ci vuole molto allenamento, ma si possono raggiungere dei risultati stupefacenti.

In questo articolo si illustreranno i migliori software gratuiti di video editing per filmati da professionista. Senza spendere un centesimo, quindi, è possibile usare dei programmi fantastici.

Perché fare video professionali?

Come si è visto, i video sono dei racconti veri e propri. Saper creare dei filmati con una certa dimestichezza permette di padroneggiare un nuovo linguaggio.

È possibile creare degli slideshow (raccolte di foto) per un determinato evento. Aggiungere una canzone che si ama particolarmente. Si può creare una presentazione per il proprio lavoro. Un video può essere anche un regalo per un amico. O si può utilizzare per mandare un messaggio.

I migliori software gratuiti di video editing per filmati da professionisti sono preziosi nel mondo multimediale odierno.

I video sono uno strumento fondamentale di marketing. Sono lo strumento di elezione per pubblicizzare la propria attività.

Se si punta ad aumentare le visualizzazioni su YouTube, inoltre, non si può prescindere da essi.

Quattro programmi professionali open source

I software di cui si parlerà sono open source (gratuiti) nella versione base. Tutte le funzionalità basilari sono disponibili anche gratis.

Openshot è un software abbastanza conosciuto che offre diverse opzioni di modifica sui video. È disponibile per Windows, Mac e Linux. Ha un’interfaccia facile e intuitiva. Consigliabile per i principianti.

Moviemaker 10 ha un design essenziale. Permette modifiche semplici e veloci. Si possono aggiungere anche musica, crediti e sottotitoli. Disponibile unicamente per Windows.

Shotcut è in grado di supportare diversi formati da .avi a .mp4. È consigliabile per chi pone particolare attenzione all’audio. Offre diversi filtri, si possono regolare gli alti e i bassi. Si può utilizzare la compressione e modificare il gain. Disponibile su tutti i sistemi operativi.

Hitfilm Express, infine, è il più professionale di tutti. Bisogna prendersi tempo per conoscere le varie funzionalità. Dispone di molte transizioni ed è il più consigliato per il montaggio. Con tale programma si possono girare dei veri e propri film. Installabile su Windows e Mac.