Ci sono gesti quotidiani che possono fare la differenza, soprattutto se parliamo di cura della pelle. Anche se siamo molto stanche la sera, se abbiamo fatto tardi, è molto importante eliminare ogni traccia di trucco. Perché dopo una lunga giornata la nostra pelle accumula anche sporcizia e smog, che impedisce di respirare.

Questi fattori possono causare così possibili rughe precoci e inestetismi, come arrossamenti, puntine e punti neri. Mentre se ci strucchiamo con attenzione e con i prodotti giusti, sicuramente avremo più possibilità di avere una pelle vellutata, liscia e luminosa, in perfetta salute.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quindi, bisognerà eliminare con cura rossetto, matite per occhi, mascara, ombretti e per finire fondotinta, cipria e fard. Ricordiamo di usare prodotti o ingredienti adatti al nostro tipo di pelle e alla zona trattata, per poi usare un tonico e una crema idratante per la notte. In commercio troviamo un’infinità di scelte, alcune sono totalmente a base naturale, altre invece no.

Come togliere velocemente il trucco più resistente e 1 struccante naturale fai da te

In generale, è consigliabile non usare prodotti troppo chimici, anche se la tentazione spesso ci spinge ad acquistare le salviette struccanti, veloci e pratiche. Se da un lato sono comode, non è una buona soluzione per molti, perché tendono a seccare la pelle e lasciarla disidratata.

Inoltre, non sono molto adatte per rimuovere il trucco waterproof, come matita e mascara. Per questo tipo di make up sembra essere perfetto lo struccante bifasico, ovvero formato da una parte di acqua e una oleosa. Agitiamo il prodotto e usiamo un dischetto in entrami i lati per eliminare il make up.

Un altro fantastico prodotto è l’olio denso, con estratti naturali, che deterge e idrata eliminando in pochi secondi il trucco. Basta massaggiare il prodotto sul viso e poi strofinare con un panno in microfibra. Avremo una pelle perfettamente pulita e morbida a lungo.

Soluzioni per eliminare il make up

Altre soluzioni efficaci, che donano un ottimo risultato a seconda del tipo di pelle, sono:

acqua micellare;

latte e tonico;

balsamo e detergenti da risciacquare.

In alternativa, se non abbiamo nessun prodotto specifico disponibile, possiamo usare:

latte di mandorle;

olio di mandorle dolci;

acqua di rose;

camomilla.

Usiamo i seguenti ingredienti sempre con dischetto di cottone, massaggiando il viso e successivamente risciacquiamo. Se poi vogliamo realizzare uno struccante a base naturale delicato, basterà mischiare:

un cucchiaino di yogurt bianco o kefir;

50 ml di acqua di rose.

un cucchiaino di miele;

un cucchiaino di olio d’oliva;

Versiamo il tutto dentro un flacone e agitiamo prima di utilizzarlo. Potremo conservarlo solo per pochi giorni in frigorifero.

Ecco, quindi, come togliere velocemente il trucco più resistente e 1 struccante naturale fai da te nutriente che eliminerà tutte le impurità.