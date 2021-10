In questo periodo in molti rimpiangono i mesi estivi al mare, il caldo e il sole. Ma ottobre è un mese perfetto per viaggiare, le temperature sono ancora gradevoli, l’inverno non è arrivato e l’autunno dona alla natura dei colori unici.

Si tratta di caratteristiche che rendono perfette le città italiane per un weekend lungo. Tra tutte le città italiane ce n’è una che è particolarmente bella d’autunno, ha atmosfere che sembrano uscite da un film, e un’offerta culturale unica. Oggi spiegheremo, infatti, perché è questa la splendida città italiana perfetta per una fuga romantica di ottobre. Vediamo di quale città si tratta.

Un’antica capitale ricca di cultura e scorci da favola

L’Italia possiede destinazioni famose e amatissime da tutto il Mondo. Pensiamo alla Costiera Amalfitana, alle Cinque Terre, a Venezia e Portofino. Si tratta di luoghi meravigliosi, molto popolari e amati per la loro bellezza e lusso. Esistono, però, anche delle mete meno celebri e da alcuni anche sottovalutate, che nascondono bellezza e interesse altrettanto interessanti.

Così è la città di cui parliamo oggi, spesso offuscata dalla sua fama di città industriale e sottovalutata dal punto di vista turistico, ma che invece ha un brio e una vivacità uniche nel Paese.

Stiamo parlando ovviamente di Torino, antica capitale d’Italia e luogo in cui è conservata la Sacra Sindone, città d’arte e d’industria, di cultura e di buon cibo. Città che ogni italiano dovrebbe conoscere perché intimamente legata alla nascita del nostro Paese.

Torino è una città ricca di musei: il celebre Museo Egizio, l’unico Museo del Cinema, il Museo di Arte Moderna, il Palazzo Reale e il Museo della Montagna. Si tratta di musei con una ricca tradizione alle spalle, unici nel loro genere e curati nei minimi dettagli.

Oltre ai musei e all’arte, Torino è ricca di scorci davvero unici: parchi verdi, ma anche il Parco del Valentino, che è una ricostruzione di un borgo medievale.

Per completare l’elenco di cose da vedere nella città sabauda parleremo dei suoi bar storici, antichissimi bar dalle atmosfere lussuose ed elegantissime. Possiamo andare da Mulassano, luogo in cui vennero inventati i tramezzini a provarne uno, oppure al Baratti e Milano per provare la leggendaria cioccolata calda.

Se siamo alla ricerca di una meta romantica per trascorrere un weekend con la nostra dolce metà Torino fa al caso nostro, l’antica capitale ci accoglierà con calore.