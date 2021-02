Su YouTube Italia troviamo diversi profili che si occupano di cultura e di divulgazione. Dopo l’esplosione di successo dei video di argomento storico del professore Alessandro Barbero, il filone della divulgazione storico-scientifica ha conosciuto ampio successo ed espansione.

In questo articolo abbiamo già parlato di come fare per ascoltare le appassionanti lezioni del professore.

Oggi vedremo alcuni di quelli che abbiamo reputato i canali YouTube più interessanti per i contenuti stimolanti che propongono. Si tratta di canali consigliatissimi per studenti di ogni ordine e grado, ma anche per gli adulti che non vogliano smettere di imparare.

Cosa ascoltare se vogliamo imparare cose nuove

Segue una breve lista di profili molto ricchi di contenuti, i migliori canali YouTube per chi non vuole smettere di imparare.

RickDuFer: questo YouTuber e podcaster ha un ricchissimo canale in cui tratta di filosofia e di politica. Quotidianamente registra il format Daily Cogito in cui affronta temi molto vari, tutti collegati al pensiero filosofico e al mondo contemporaneo, spesso assieme a prestigiosi ospiti. Qualsiasi sia il tema della puntata non si perde mai una prospettiva di analisi razionale e filosofica. Per questo è molto consigliato a chiunque voglia coltivare la libertà di pensiero e a chi disprezza ideologie e dogmatismi.

Nova Lectio: questo canale di divulgazione è presente produce contenuti su YouTube, Instagram e sulle piattaforme di podcast. Il creatore del canale è un abile divulgatore che si occupa di temi storici del passato e del presente. Dalla geopolitica asiatica alla contemporaneità italiana, la sua peculiarità è l’accuratezza delle ricostruzioni e la meticolosità nella ricerca delle fonti. Consigliato a chiunque risenta del fascino del passato e delle sue luci ed ombre. Grazie alla trattazione di argomenti molto vari può soddisfare le curiosità e le passioni più varie e disparate.

Entropy for Life: Questo canale è gestito da un giovane biologo esperto di tematiche evoluzionistiche. Grazie ad un linguaggio semplice e accessibile affronta in maniera chiara temi scientifici complessi. I video sull’evoluzione umana e la selezione naturale sono consigliati per tutti gli appassionati di scienza e di natura.

I migliori canali YouTube per chi non vuole smettere di imparare

Ecco alcuni tra i migliori canali di divulgazione italiani che hanno il pregio di essere accessibili a tutti. Trattano di tematiche complesse in maniera comprensibile e spesso divertente.