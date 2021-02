Pochi ingredienti per un secondo dal gusto delicato perfetto per conquistare i palati più esigenti

Con la ricetta di oggi gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa si avventureranno nella preparazione di un ottimo secondo piatto a base di lonza di maiale.

Il gusto delicato e la morbidezza della carne conquisteranno anche i palati più esigenti.

Per preparare questa ricetta non è necessario essere dei maghi in cucina né ci sarà bisogno di utilizzare tantissimi ingredienti.

Il costo sarà medio per via della lonza di maiale da acquistare di buona qualità al banco macelleria del supermercato o direttamente dal macellaio di fiducia.

La preparazione, però, stupirà per la sua velocità e per la sua estrema facilità.

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per quattro persone:

a) dieci fettine di lonza di maiale;

b) 20 grammi di burro;

c) 150 grammi di nocciole;

d) farina, quanto basta;

e) sale, quanto basta;

f) pepe, quanto basta;

g) mezzo bicchiere di vino bianco;

h) 1/3 di un bicchiere di latte.

Preparazione

Per iniziare la preparazione della lonza di maiale si consiglia di prendere una pentola antiaderente e fare sciogliere il burro. Una volta sciolto si potranno prendere le fettine di lonza che, dopo essere state passate nella farina, dovranno essere disposte nella padella antiaderente.

Se si vuole, è possibile aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco durante la cottura della carne. Aggiungere sale e pepe secondo il proprio gusto. Si consiglia di non esagerare con il sale.

Mentre la carne cuoce prendere le nocciole e, tenendone qualcuna da parte, tritarle in maniera grossolana. Una volta che le fettine saranno dorate, rimuoverle dalla pentola antiaderente e metterle da parte. Aggiungere un po’ di latte e farina nella pentola antiaderente e continuare, a fuoco lento, per formare una crema dove dovranno ancora essere cotte le fettine di lonza per ulteriori cinque minuti.

In un’altra pentola mettere a tostare le nocciole per qualche minuto.

Quando la carne sarà cotta disporla su un piatto e impanarla con la granella di nocciola.

Usare le nocciole intere lasciate da parte come decorazione.

Servire la lonza di maiale con le nocciole bella calda. Per altre ricette si consiglia la lettura di questo articolo.