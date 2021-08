La gramigna è una pianta volgarmente conosciuta con il termine di erba canina, e cresce in luoghi erbosi e nei campi. È un’erba perenne diffusa in quasi tutto il Mondo, e può crescere anche nei luoghi sabbiosi, inospitali e aridi. È invasiva e infestante, dannosa per le coltivazioni, perché cresce rapidamente ed è difficile da estirpare. Infatti, le sue radici arrivano fino a due metri di profondità.

In questo articolo spieghiamo i metodi più efficaci per eliminare la gramigna dall’orto e dal giardino.

Questa pianta è riconoscibile dal grosso fusto da cui si diramano le foglie, che somigliano a fili d’erba.

Anche se risulta molto difficile da eliminare esistono dei metodi per potersene sbarazzare in poco tempo e con semplicità.

Ecco i metodi più efficaci per eliminare la gramigna dall’orto e dal giardino

Primo metodo

Le radici della gramigna detti rizomi, crescono in profondità e sono molto resistenti. Estirparli è molto difficile, ma si può provare in questo modo.

Sradicare l’erba scavando il terreno che la circonda, fino a raggiungere una profondità ed una larghezza di 30 centimetri. Togliere tutte le radici visibili senza spezzarle, riempire la buca con del terreno nuovo e coprire con una busta di plastica nera, oppure del pacciame. In questo modo eviteremo la formazione di nuova erbaccia.

Secondo metodo

Possiamo provare a soffocare la gramigna coprendola con dei teli o della plastica scura. Sistemare delle pietre per fermare bene i bordi del telo. Bloccando la luce del sole e l’irrigazione dell’acqua piovana, l’erba verrà eliminata per un periodo di tre o quattro settimane.

Terzo metodo

Possiamo provare a “far morire” l’erba per troppo calore. Sistemare della plastica trasparente sulle zone dove c’è la gramigna, e fissarla con dei pali o delle pietre. Il calore eccessivo che si svilupperà nel corso dei giorni, eliminerà la maggior parte delle erbacce.

Quarto metodo

Il quarto metodo prevede l’uso di un erbicida.

In commercio non esistono dei diserbanti specifici per eliminare solo la gramigna, ma possiamo procedere in questo modo.

Munirsi di un pennello e stendere il prodotto (un diserbante generico per erbacce), precedentemente acquistato, solo sulle foglie da eliminare. Procedendo in questo modo, non elimineremo qualsiasi altra erba o pianta confinante alla gramigna.

Quinto metodo

Il quinto metodo prevede la soppressione dell’erbaccia con un’altra coltura.

Possiamo tentare ad esempio con il grano saraceno, che occupa una gran parte di terreno e sovrasta la gramigna.

Una volta piantato attendiamo la sua fioritura, per poi procedere alla soppressione di qualsiasi ulteriore crescita di gramigna arando il terreno.