“Metastasi” è una di quelle parole che, purtroppo, fa paura a chiunque. Anche se molti di noi non sanno cosa significhi, ogni volta che la sentiamo pronunciare sappiamo che non si sta nominando niente di buono. Le metastasi sono quel fenomeno per cui le cellule tumorali di un determinato tumore si spostano e migrano in altri organi. Vanno dunque a creare altri tumori in altre parti del corpo.

Solitamente le metastasi indicano una fase già avanzata del tumore in questione. Il 90% delle morti per cancro è dovuta alle metastasi. Recentemente, però, uno studio ha evidenziato una possibile correlazione tra l’integrazione di vitamina D e l’avanzamento dei tumori metastatici. Sembra incredibile ma alcuni tumori metastatici si potrebbero rallentare con questa importante vitamina.

Lo studio in questione è uno studio VITAL. I risultati di questo studio sono stati pubblicati lo scorso anno sul New England Journal of Medicine.

Lo studio interessa in particolar modo l’uso della vitamina D3 come integratore. Una prima analisi ha mostrato che l’assunzione di questa vitamina da parte di soggetti sani e non in sovrappeso NON aiuta a prevenire l’insorgenza del tumore. Una successiva ricerca (pubblicata su JAMA network open), però, ha seguito i soggetti che, dopo aver partecipato alla prima ricerca, hanno sviluppato un tumore nei 5 anni successivi. Su 25.000 volontari, infatti, 1617 hanno sviluppato una forma di cancro.

Si è notato che tra le 1617 persone che hanno sviluppato il cancro c’era un’incidenza minore di tumori metastatici rispetto a chi aveva assunto il placebo. Dunque, se ne deduce che assumere integratori di vitamina D3 non aiuta a prevenire il cancro ma potrebbe aiutare a ridurre la velocità di progressione della malattia metastatica.

Ma attenzione: questi risultati sono da prendere con le pinze. Infatti, ancora non si è chiarito definitivamente il possibile effetto della vitamina D sul cancro. Ci vorranno molti altri studi per confermare questa prima ricerca. Nonostante questo, però, questa ricerca costituisce un gran passo avanti per capire meglio quale sia l’effettiva relazione tra questa malattia e la vitamina D.

La vitamina D3 è presente in tantissimi alimenti come la maggior parte dei pesci azzurri, nei molluschi, nella bottarga e nel caviale. La vitamina D invece è contenuta nell’olio di fegato di merluzzo, utilizzato come rimedio per molti malanni da tantissimo tempo.

