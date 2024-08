I mercati verso nuovi massimi annuali? Focus su Saipem e Walmart

Siamo in una settimana molto importante e in attesa di eventi macroeconomici che potrebbero chiarire cosa potrebbero fare “con i tassi” le Banche centrali nei prossimi 2/3 mesi. Al momento sembrerebbe che la struttura dei prezzi lasci ipotizzare di vedere presto i mercati verso nuovi massimi annuali. Vedremo cosa accadrà. La chiusura odierna darà comunque in merito delle indicazioni importanti.

Powell a Jackson Hole

L’analisi di Macquarie prevede che Jerome Powell, Presidente della Federal Reserve, adotti un approccio equilibrato durante il suo discorso odierno al simposio di Jackson Hole, senza esprimere una posizione eccessivamente cauta. Questo approccio, insieme a fattori economici e politici come la crescita dei salari in Europa e gli sviluppi politici negli Stati Uniti, potrebbe influenzare il valore del dollaro statunitense (USD). Recentemente, l’USD ha mostrato debolezza, legata al declino del “Trump trade” e alle aspettative sulle politiche monetarie delle Banche centrali in Europa. Powell è atteso trasmettere un messaggio bilanciato che potrà influenzare i mercati finanziari.

Dove potrebbero andare le azioni Saipem?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 2,07 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1,4775 e il massimo a 2,471. I prezzi, dopo aver toccato la media mobile a 200 giorni in area 1,8675 durante la settimana del 5 agosto, sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile è impostato in area laterale. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato 1,8675. Al rialzo, solo un pronto recupero di 2,432 (massimo segnato il 24 luglio) in chiusura settimanale potrebbe far iniziare a tornare il sereno e spingere nuovamente nel medio lungo termine i prezzi verso i massimi annuali ed oltre.

Dove potrebbero andare le azioni Walmart?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 75 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 51,36 e il massimo a 75,58. I prezzi, sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile è impostato al rialzo. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato 66,47 segnato giorno 8 agosto.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Walmart?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Buy con target a 79,80 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 7% circa.

I mercati verso nuovi massimi annuali? Come mantenere il polso della situazione

La seduta di contrattazione del giorno 22 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.503

Eurostoxx Future

4.883

Ftse Mib Future

33.320

S&P500

5.570,65.

Cosa attendere? Probabile continuazione della tendenza rialzista se la chiusura odierna sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

17.730

Eurostoxx Future

4.675

Ftse Mib Future

31.905

S&P500

5.321.

Se la nostra view si rivelerà corretta si potrebbe assistere entro poco tempo a nuovi massimi annuali.

Il prossimo setup, calcolato dai nostri algoritmi, scadrà il 19 ottobre. Come si arriverà ad esso? Al momento i grafici settati con le nostre medie mobili e cicli ipotizzerebbero un massimo. Vedremo poi cosa accadrà di volta in volta e quale sarà la tendenza dei prezzi che si formerà.

