Acquistare una casa in Spagna può essere un’opzione molto conveniente, soprattutto se si guarda alle zone meno turistiche e più economiche del Paese. Se sogni di trasferirti in Spagna o semplicemente di avere una casa vacanze al sole, ecco quali sono i posti più economici dove puoi acquistare una casa.

Ecco quali sono i posti più economici per acquistare una casa in Spagna: Ciudad Real

Situata nella regione della Castiglia-La Mancia, Ciudad Real è una delle province spagnole dove i prezzi delle case sono tra i più bassi del Paese. Con una media di circa 600 euro al metro quadro, è possibile trovare immobili a prezzi molto accessibili, ideali per chi cerca tranquillità e un costo della vita inferiore rispetto alle grandi città.

Teruel

Teruel, in Aragona, è un’altra provincia spagnola dove il costo degli immobili è molto contenuto. Qui, il prezzo medio al metro quadro si aggira intorno ai 650 euro, rendendo la zona particolarmente interessante per chi desidera vivere in una città storica e tranquilla, lontano dal caos dei centri turistici.

Lugo

Situata in Galizia, Lugo offre un contesto naturale incantevole e una qualità della vita elevata. I prezzi delle case sono molto abbordabili, con una media di circa 700 euro al metro quadro. Questa città è perfetta per chi ama la natura e vuole vivere in un ambiente più fresco e verde rispetto al resto della Spagna.

Jaén

Jaén, in Andalusia, è una provincia ricca di storia e cultura, con un’ampia offerta di immobili a prezzi molto convenienti. Il costo medio al metro quadro si attesta sui 700 euro, rendendola una scelta interessante per chi cerca il calore del sud della Spagna senza dover spendere una fortuna. Dunque, ecco quali sono i posti più economici per acquistare una casa in Spagna.

Anche se i prezzi degli immobili in queste zone sono molto vantaggiosi, è importante ricordare che l’acquisto di una casa in Spagna comporta anche dei costi aggiuntivi. Le tasse di trasferimento di proprietà, le spese notarili e le imposte comunali possono incidere significativamente sul budget complessivo. È consigliabile considerare questi aspetti e pianificare attentamente l’acquisto per evitare sorprese.

Investire in una casa in una di queste località spagnole può essere un’ottima opportunità per chi desidera un immobile a prezzi accessibili senza rinunciare alla bellezza e alla cultura che la Spagna ha da offrire.

