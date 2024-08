Le vecchie macchine fotografiche stanno vivendo un periodo di rinascita, con molti modelli vintage che vengono venduti a prezzi elevati grazie all’interesse dei collezionisti e degli appassionati di fotografia. Ecco tre modelli di macchine fotografiche che oggi si vendono a peso d’oro e il loro valore.

3 vecchie macchine fotografiche che oggi si vendono a peso d’oro: Leica M3

La Leica M3, lanciata nel 1954, è considerata una delle migliori fotocamere a telemetro mai prodotte. Con la sua precisione tedesca e il design iconico, la M3 è ancora molto ricercata. I modelli in buone condizioni possono raggiungere cifre considerevoli, spesso superando i 3.000 euro. La Leica M3 è un simbolo di eccellenza e qualità che continua ad affascinare i collezionisti.

Rolleiflex 2.8F

La Rolleiflex 2.8F è una delle macchine fotografiche a medio formato più iconiche mai realizzate. Prodotte a partire dagli anni ’50, queste fotocamere sono state utilizzate da grandi fotografi come Richard Avedon e Diane Arbus. Oggi, un esemplare in buone condizioni può valere tra i 2.000 e i 4.000 euro, a seconda della versione e degli accessori inclusi. La Rolleiflex è sinonimo di qualità e arte fotografica.

Nikon F

La Nikon F, introdotta nel 1959, è stata una delle prime reflex a otturatore verticale e ha rivoluzionato la fotografia professionale. Questo modello è particolarmente apprezzato dai collezionisti per la sua robustezza e per essere stata la prima scelta di molti fotoreporter dell’epoca. Il valore di una Nikon F varia, ma i modelli in ottime condizioni possono facilmente superare i 1.500 euro, specialmente se accompagnati da obiettivi originali. Dunque, ecco 3 vecchie macchine fotografiche che oggi si vendono a peso d’oro’.

Se possiedi una di queste macchine fotografiche, potresti sedere su un vero e proprio tesoro. La crescente domanda di pezzi vintage e la rarità di questi modelli fanno sì che il loro valore continui a salire. Se sei un appassionato di fotografia o semplicemente hai ereditato una di queste gemme, potrebbe essere il momento giusto per considerare una vendita.

