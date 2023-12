Fra mercoledì e giovedì si riuniranno le Banche centrali americana ed europea per decidere sula politica economica. Nel corso del 2023, in seguito all’impennata dell’inflazione che ha raggiunto picchi che non si vedevano da decenni, i tassi sia in Europa che in America sono stati portati intorno al 5%. Altre Banche centrali hanno seguito la stessa strada. Frattanto molti addetti ai lavori avevano più volte ventilato la possibilità di una recessione economica alle porte. Infatti, un indicatore predittivo come la curva dei rendimenti aveva evidienziato questa alta probabilità. I dati macroeconomici pubblicati di volta in volta frattanto, hanno indicato che il ciclo economico stesse andando verso un soft landing. Cosa attendere da ora in poi? I mercati azionari si preparano a un taglio dei tassi? E se non fosse così?

L’analisi delle serie storiche

Lo studio dal 1898 ad oggi ci fa ritenere che il prossimo percorso campione possa essere il seguente:

nel corso del 2024 i tassi rimarranno sostanzialmente fermi e saranno poco probabili dei tagli. Non ci saranno quindi particolari eccessi e l ‘inflazione continuerà a rientrare verso gli obiettivi “agognati” dalle Banche centrali.

Questo scenario dovrebbe portare a ulteriori salite di lungo termine delle materie prime e dei mercati azionari. Per questi ultimi, la probabilità è elevata che il minimo decennale possa essere stato segnato.

I mercati azionari si preparano a un taglio dei tassi?

Alle ore 15:38 della seduta di contrattazione del giorno 11 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.779

Eurostoxx Future

4.535

Ftse Mib Future

30.430

S&P500

4.604,12.

Domani scadrà un primo setup mensile, i successivi, il 15 e poi il 27 dicembre.

Quali sono i livelli dei prezzi che manterranno il trend rialzista per questa settimana?

Sono i seguenti:

Dax Future

16.405

Eurostoxx Future

4.409

Ftse Mib Future

29.860

S&P500

4.535.

Probabilmente le Banche centrali daranno indicazioni che i tassi non verranno mossi per qualche tempo. Forse qualcuno rimarrà deluso o qualcun altro gioirà, la storia dice che i tagli dei tassi fanno iniziare ribassi duraturi dei mercati. Vedremo cosa accadrà.

