Ecco i sorprendenti costi delle case nelle 3 città al top della qualità della vita in Italia

Secondo l’ultima classifica del Sole24ore, 3 città del Nord offrono la migliore qualità della vita. Ma quanto costano le case in questi 3 Comuni al top? La risposta può sorprendere.

Se stai pensando di cambiare città o semplicemente vuoi sapere come si vive nel tuo Comune, ti aiuterà l’annuale classifica del Sole 24Ore. Ogni anno la testata realizza una indagine sulla qualità della vita nelle città italiane e come ogni anno, anche nel 2023 la classifica riserva sorprese. Nelle prime 10 posizioni, troviamo 8 città del Nord e 2 città del Centro Nord. Nelle ultime 5 posizioni si piazzano tutti Comuni del Sud Italia. Nell’ultima posizione si trova Foggia.

Quali sono le 3 città al top per qualità della vita

La classifica 2023 vede al primo posto Udine, che guadagna 11 posizioni rispetto all’anno precedente, grazie ai buoni risultati ottenuti in tutti i settori. La città spicca in particolare per il settore ambientale e dei servizi. Al secondo posto si conferma Bologna, che si distingue per il dinamismo economico, la vivacità culturale e la qualità dell’offerta sanitaria. Al terzo posto sale Trento, grazie alla sua capacità di attrarre investimenti, talenti e turisti, oltre che per la sua efficienza amministrativa e la sua sicurezza.

Ma quanto costa vivere in queste città? Ovviamente, uno dei fattori più importanti è il costo delle abitazioni, che incide notevolmente sul bilancio delle famiglie. Per avere un’idea, possiamo confrontare il prezzo medio al metro quadro delle abitazioni nelle prime tre città della classifica, basandoci sui dati forniti da un portale immobiliare, Immobiliare.it.

Ecco i sorprendenti costi delle case a Udine, Bologna a Trento

Il prezzo medio al metro quadro delle abitazioni in vendita a novembre è di 2.961 euro a Trento, di 3.410 euro a Bologna e di 1.570 euro a Udine. Questi sono valori medi, di un range più ampio di prezzo che varia a seconda della posizione dell’immobile, della tipologia e delle condizioni. Basandoci sui valori medi, per acquistare un appartamento trilocale di 80 metri quadri, bisognerebbe spendere in media 237.000 euro a Trento. La spesa salirebbe a 273.000 euro a Bologna, ma scenderebbe a 125.500 euro a Udine.

Per quanto riguarda le abitazioni in affitto, il prezzo medio al metro è di 11,2 euro a Trento, di 17,6 euro a Bologna e di 9,3 euro a Udine. Questo significa che per affittare un appartamento di 80 metri quadri, bisognerebbe pagare in media 900 euro al mese a Trento. Il costo della locazione sale a 1.400 euro al mese a Bologna ma scende a 750 euro al mese a Udine. Anche in questo caso, i prezzi possono variare in base a diversi fattori.

Perché questi costi possono sembrare sorprendenti?

Ecco i sorprendenti costi delle case nelle tre città, ma perché sorprendenti? Perché le città che offrono la migliore qualità della vita in Italia hanno anche dei costi abitativi piuttosto elevati, se confrontati con la media nazionale. Questa è di 1.970 euro al metro quadro per le abitazioni in vendita e di circa 13 euro al metro quadro per quelle in affitto.

Nel caso di Bologna e Trento siamo ben oltre la media, mentre Udine si mantiene sotto sia per compravendita che per locazione. Tuttavia, questi costi possono essere compensati dai vantaggi che queste città offrono in termini di opportunità, servizi, cultura e benessere. E a Bologna e Trento, come in altre città, è sempre possibile riuscire a comprare una bella casa ad un costo ridotto, anche del 50%, grazie alle aste immobiliari.