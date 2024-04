Gli investitori statunitensi hanno ridotto le posizioni rialziste sugli indici azionari, come lo S&P 500 e il Nasdaq 100, a causa di segnali di inflazione e crescenti tensioni geopolitiche, secondo gli analisti di Citi. Le posizioni rialziste sull’S&P sono scese di 12,3 miliardi di dollari, mentre il Nasdaq è diventato neutrale con un aumento delle nuove posizioni short. Questo cambiamento segue due settimane di perdite su Wall Street, influenzate dai timori di aumento dei tassi di interesse e tensioni geopolitiche. La debolezza ha portato gli investitori a incassare i profitti, specialmente nel settore tecnologico, che ha guidato l’ascesa nel primo trimestre Gli analisti di Citi avvertono che i livelli attuali di posizionamento potrebbero portare a ulteriori vendite. Cosa potrebbe accadere ora a Wall Street?

Cosa attendere da Netflix?

Netflix nei gironi scorsi ha riportato risultati positivi per il primo trimestre del 2024, superando le aspettative con un fatturato in aumento del 15% a 9,3 miliardi di dollari e un utile operativo aumentato del 54% a 2,6 miliardi di dollari. Tuttavia, nonostante ciò, il mercato mostra uno scetticismo riguardo alla sostenibilità di questi risultati. Con 270 milioni di abbonati in tutto il mondo, Netflix deve continuare a trovare modi per crescere e giustificare la sua valutazione. L’azienda punta a migliorare il catalogo di contenuti, accelerare la disponibilità di spettacoli TV, giochi e programmi dal vivo e aumentare la monetizzazione pubblicitaria. Anche se Netflix gode di un vantaggio competitivo grazie al suo algoritmo di raccomandazione e alla sua ampia portata internazionale, il gruppo prevede un aumento degli abbonati più debole per il trimestre in corso. Le priorità strategiche includono il miglioramento del servizio, l’espansione delle funzionalità di condivisione a pagamento, il lancio dell’offerta pubblicitaria e una crescita sostenibile dei ricavi, mentre le potenziali minacce includono l’aumento della concorrenza e l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Ecco quali sono le valutazioni degli analisti come riportato dal sito Marketscreener:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 46

Ultimo prezzo di chiusura 554,6 USD

Prezzo obiettivo medio 637,5 USD

Differenza / Target Medio +14,95%.

Dal punto di vista grafico invece, le azioni potrebbero trovare un supporto in area 516/445 (lingua e denti su base mensile dell’Alligator indicator). Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Cosa potrebbe accadere ora a Wall Street? I livelli da monitorare per il breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 23 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.503,69

Nasdaq C.

15.696,64

S&P500

5.070,55.

Sul time frame giornaliero sembrerebbero in formazione delle divergenze rialziste sui nostri oscillatori. In base ad essi, nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori a:

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Fino a quando non verrà negata la forza ribassista, gli obiettivi ribassisti indicati da nostri oscillatori statisitici rimangono invariati:

Dow Jones

36.620 e poi area 35.940;

Nasdaq C.

15.044 e poi 13.760

S&P500

5.097/4.990 e poi area 4.754 punti.

