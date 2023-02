I mercati azionari hanno scelto la strada da seguire fino al 6 marzo: e ora sono batoste, fino a dove?

Perchè i mercati azionari sono scesi oggi? Qualcuno dice che il dato sull’inflazione ha portato molte preoccupazioni. Si continua a proiettare una recessione nei prossimi mesi, ma a parer nostro questi timori non sono confortati dai dati predittivi. Presupponiamo invece un atterraggio morbido. Poi si vedrà. Dopo la debolezza iniziata a cavallo del nostro setup mensile del 17 febbraio, oggi la conferma. I mercati azionari hanno scelto la strada da seguire fino al 6 marzo.

Le conferme grafiche

Si attendeva la giornata odierna per confermare quale scenario diventasse prevalente fino al 6 marzo. Questa data insieme al 6/7 aprile sono due setup annuali, e in questo lasso temporale attendevamo una correzione dei prezzi anche profonda. Sembra che sia iniziata.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:42 dela seduta di contrattazione del 24 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.241

Eurostoxx Future

4.189

Ftse Mib Future

27.075

S&P500

3.957,97.

Ieri c’era stato un rimbalzo ma non aveva chiarito i veri intenti. Oggi sembra che il prossimo futuro di breve termine per i mercati sia di batoste almeno fino al 6 marzo, se non proprio il 6 aprile. Vedremo poi cosa accadrà e ci regoleremo di conseguenza.

I mercati azionari hanno scelto la strada da seguire fino al 6 marzo: gli obiettivi di prezzo

Cosa potrebbe invece far ripartire i prezzi facendoli accelerare al rialzo fin da subito? Chiusure di sedute superiori a:

Dax Future

15.585

Eurostoxx Future

4.303

Ftse Mib Future

27.925

S&P500

4.053.

Se di volta in volta non si formerà inversione rialzista, quali sono gli obiettivi ribassisti che potrebbero essere raggiunti fino al 6 marzo?

I primi obiettivi sono i seguenti:

Dax Future

14.800 e poi 14.343

Eurostoxx Future

4.059 e poi 3.915

Ftse Mib Future

25.890 e poi 24.575

S&P500

3.715 e poi 3.330.

Questo ribasso dovrebbe essere propedeutico a nuovi rialzi fino alla fine dell’anno. Saranno comunque di tanto in tanto fisiologici ritracciamenti anche forti. Il prossimo è atteso fra 29 settembre e il 30 ottobre. Il massimo annuale intorno al 30 novembre.

Lettura consigliata

Gli orologi più sottovalutati come alternativa ai Rolex: i marchi su cui investire nel 2023