I mercati azionari di Wall Street si preparano a nuovi rialzi? Barclays su Apple

Si continuerà a parlare per molti mesi dell’argomento e ci sarà continuo tira e molla. Di cosa parliamo? Dei tassi, mentre oggi è scomparsa dalla bocca degli investitori la parola recessione. Lo scorso anno, tutti guardavano alla curva dei rendiment e se alle porte si fosse atterraggio morbido o meno. Se i tassi avevano calmierato l’inflazione o meno. E poi la guerra in Ucraina e ancora quella in Israele. Questa è la Borsa, si parla di tutto e di più, a volte si fanno semplici elucubrazioni mentre i grafici dettano la strada. I mercati azionari di Wall Street si preparano a nuovi rialzi?

Barcklays su Apple

Barclays ha recentemente rivisto l’obiettivo di prezzo per le azioni di Apple Inc (NASDAQ:AAPL) da $158,00 a $164,00, mantenendo però il rating Underweight sul titolo. Questo aggiustamento è stato motivato dalla recente relazione finanziaria della società e dalle indicazioni per il prossimo trimestre, che hanno soddisfatto le aspettative del mercato. Nonostante la performance stabile nel trimestre di marzo e le previsioni per il trimestre di giugno allineate alle aspettative degli analisti, Barclays ha espresso preoccupazioni sulle prospettive future di crescita di Apple. L’analisi della società suggerisce una possibile stagnazione nei ricavi nel prossimo biennio, influenzata da diversi fattori come la diminuzione della quota di mercato in Cina, le sfide normative per il settore dei servizi e le aspettative per un ciclo di prodotti poco significativo per l’iPhone 16. Gli analisti di Barclays hanno evidenziato tali preoccupazioni. E, sottolineando che sebbene i risultati attuali siano in linea con le aspettative e migliori rispetto all’anno precedente, persistono le preoccupazioni per la mancanza di crescita. Oltre che la perdita di quota di mercato in Cina, il rischio normativo e il potenziale impatto del ciclo di prodotti futuri della società.

Studio del grafico

Le azioni nelle ultime settimane hanno trovato supporto sulla trend line tracciata dai minimi del giugno 2022. Nuovi ribassi sotto 169 ed obiettivo primo i massimi segnati nel dicembre del 2023 a 199,37 dollari.

I mercati azionari di Wall Street si preparano a nuovi rialzi? Come potrebbe essere la settimana

La giornata di contrattazione del 3 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.675,68

Nasdaq C.

16.156,33

S&P500

5.127,79

La tendenza di breve termine continua a rimanere ribassista. Nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Da oltre due settimane, i listini continuano a muoversi in un’area di congestione. Riteniamo che fra oggi e domani ci sarà più chiarezza. Su cosa scommettiamo? Su nuovi rialzi fino al 23 maggio. Vedremo cosa accadrà.

Lettura consigliata

2 orologi di lusso il cui valore potrebbe aumentare nel tempo