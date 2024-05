La situazione tagli sembra quasi un’epopea. A volte i tagli si avvicinano, altre si allontanano. Il rischio è molto elevato, perchè una mossa sbagliata delle Banche centrali potrebbe portare a nche a uno shock economico. Dopo i dati sull’occupazione USA di venerdì scorso, che sembrerebbe aver riavvicinato la data di un taglio dei tassi, cosa attendere dal meeting del 6 giugno della BCE? A tal proposito, il governatore della Banca centrale greca, Yannis Stournaras, ha anticipato che la Banca Centrale Europea probabilmente effettuerà solo tre tagli dei tassi di interesse quest’anno, a causa di una crescita economica più robusta del previsto che sostiene l’inflazione. Stournaras, noto per essere un sostenitore delle politiche monetarie accomodanti, ha dichiarato che la ripresa economica del primo trimestre rende tre tagli dei tassi nel 2024 più probabili rispetto a quattro. Ha precisato che, se il ritmo di crescita economica dovesse continuare, la crescita dei prezzi al consumo potrebbe superare leggermente le previsioni di marzo, ma senza compromettere l’obiettivo del 2% entro metà 2025. Ha suggerito che un secondo taglio a luglio è possibile, mentre le opzioni per dopo l’estate restano aperte. Cosa potrebbe accadere sui mercati nei prossimi giorni?

La ciclicità a sfavore

I mercati stanno entrando in una fase dove le probabilità dal 1898 ad oggi sono state poco favorevoli per rialzi. Cosa potrebbe accadere dopo che da inizio aprile, i prezzi sono già scesi del 6%? Basterà questo andamento oppure si continuerà a scendere? La nostra sensazione è che i prezzi possano muoversi anche intorno ai livelli attuali per qualche settimana, frattanto potrebbero salire con una rotazione settoriale, le azioni che sono scese o rimaste al palo da inizio anno.

Cosa potrebbe accadere sui mercati nei prossimi giorni? Stato dei luoghi e i livelli per mantenere il polso della situazione