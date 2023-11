I mercati azionari americani sono chiamati alla prova dei massimi annuali: in arrivo settimane decisive a Wall Street

Dopo quattro settimane consecutive al rialzo, un pattern che non si vedeva da aprile 2023, i mercati azionari americani sono chiamati alla prova dei massimi annuali. Le prossime settimane, quindi, potrebbero esser decisive per capire se questo ultimo scorcio del 2023 può essere ancora al rialzo (e confermare quello noto come rally natalizio) oppure ci aspetta una nuova fase ribassista.

I mercati azionari americani sono chiamati alla prova dei massimi annuali: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 24 novembre a quota 35.390,15, in rialzo dello 0,33% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,27%. Time frame giornaliero Settimana scorsa ci eravamo lasciati con le quotazioni del Dow Jones alle prese con la forte area di resistenza a 34.930. Questo ostacolo è stato letteralmente spazzato via dalla forza del trend rialzista e adesso le quotazioni potrebbero continuare il loro rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. Tuttavia, ci sono due aspetti da sottolineare. Primo, lungo questo percorso rialzista passa l’ostacolo individuato dai massimi annuali in area 35.700. Secondo, se anche questo ostacolo dovesse essere superato in scioltezza, in area 36.200 passa il punto di inversione dove è massima la probabilità che si possa assistere a un’inversione ribassista. Anche nello scenario più ottimistico, quindi, la continuazione del rialzo potrebbe non avere vita facile.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale ha visto una nuova conferma della forza già espressa nelle settimane precedenti e di confermare la rottura del livello in area 33.289 precedentemente rotto al rialzo. A questo punto potrebbero esserci tutte le condizioni per una ripresa del rialzo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 36.149. In questo caso il Dow Jones potrebbe dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura e toccare quota 40.000, un livello mai raggiunto in precedenza.

Una nuova chiusura settimanale inferiore a 33.289, invece, potrebbe favorire una ripresa del ribasso.