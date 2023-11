Il 2023 non è stato un anno eccezionale per le azioni Amplifon. Alla chiusura del 24 novembre, infatti, le quotazioni stanno guadagnando poco più del 2% rispetto all’apertura annuale. Nell’ultimo mese, però, sembra che qualcosa sta, o stia, cambiando. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire cosa potrebbe accadere nel medio/lungo periodo. È già iniziato il rialzo di medio periodo per le azioni Amplifon?

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti che coprono il titolo sono moderatamente ottimisti e la raccomandazione media è Compra. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco superiore al 7%. Una prospettiva di guadagno non esaltante in un’ottica di medio/lungo periodo.

I due scenari estremi, però, ci dicono qualcosa di diverso. Come si vede dalla figura seguente, infatti, nel caso più ottimistico la sottovalutazione di oltre il 23%, mentre i quello più pessimistico si parla di una sopravvalutazione di oltre il 15%. I due scenari, quindi, sono molto diversi tra loro evidenziando una non convergente visione sul titolo da parte degli analisti.

È già iniziato il rialzo di medio periodo per le azioni Amplifon? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 24 novembre a quota 28,42 €, in rialzo dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere toccato i minimi annuali in area 25 €, le quotazioni sono ripartire al rialzo. In questo senso ha avuto un ruolo molto importante la rottura, e successiva conferma, della resistenza in area 26,82 €. Potrebbe essere, quindi, molto probabile una continuazione del rialzo secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 28,5 €.

Qualora, invece, il supporto in area 26,82 € dovesse cedere le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso con obiettivo più probabile in area 2,25 €.

La prossima settimana, quindi, potrebbe essere decisiva da che parte potrebbero muoversi le quotazioni per il medio periodo.

