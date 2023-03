In una giornata che ha visto tutte le principali piazze azionari essere attraversate da un’ondata di euforia come non si vedeva da tempo, siamo andati ad analizzare i maggiori rialzi tra le big del listino milanese. Il bacino di titoli all’interno del quale siamo andati a cercare è quello composto dai 40 del Ftse Mib e i 60 del Ftse Mib Cap. Per completezza ricordiamo che era da novembre che sul Ftse Mib non si vedeva un rialzo così importante come quello registrato il 14 marzo

Cos’è il Ftse Mid Cap?

Mid Cap è l’acronimo dell’inglese “Mid-size Capitalization”. Il Ftse Mib Mid Cap Index è composto dalle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono all’indice FTSE MIB e i suoi componenti vengono rivisti, ed eventualmente modificati, con cadenza trimestrale. Storicamente questo indice si è sempre contraddistinto per le ottime performance superiori a quelle del listino principale.

Quali sono i titoli azionari con i maggiori rialzi tra le big del listino milanese?

La classifica dei migliori tra i 100 titoli del Ftse Mib e del Ftse Mid Cap vede al primo posto Tod’s seguito da SeSa ed Esprinet. Andiamo, quindi, ad analizzare per il miglior titolo di giornata i possibili scenari di breve termine.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Tod’s

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 14 marzo a quota 36,28 €, in rialzo del 7,02% rispetto alla seduta precedente.

Un rialzo di oltre il 7% non è così raro sul titolo dei Della Valle. Tuttavia, era da agosto del 2022 che non si vedeva.

Al momento gli indicatori sul titolo sono ancora incerti, vista anche la lunga fase laterale che hanno attraversato le quotazioni. La chiusura del 14 marzo, però, è stata superiore all’importantissima resistenza in area 36,08 €. Se confermata, infatti, il titolo potrebbe continuare al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 36,08 € potrebbe mettere nuovamente in discussione il rialzo e spingere le quotazioni almeno fino in area 34 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Casa sul lago? Puoi averla a 29.000 € in uno dei borghi più belli d’Italia nel cuore delle montagne

I gettoni telefonici valgono una fortuna. Se li hai in casa falli valutare: ecco la classifica dei 3 più preziosi