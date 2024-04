I livelli di breve termine che potrebbero condizionare Wall Street. Per Tesla il peggio potrebbe essere alle spalle?

Si continua a discutere se a giugno/luglio ci sarà il primo taglio dei tassi mentre i listini azionari iniziano a mostrare dei segnali di affaticamento. Sembra che la forza del rialzo stia venendo meno e a guardare i nostri oscillatori e anche quelli tradizionli dell’analisi tecnica, sembrerebbero in corso delle divergenze negative. Cosa accadrà da ora in poi? Si prepara il ribasso che molti aspettano oppure si ritronerà al rialzo? Nei prossimi paragrafi andremo a vedere i livelli di breve termine che potrebbero condizionare Wall Street.

I Robotaxi di Tesla

Gli analisti di Morgan Stanley riflettono sul recente annuncio di Elon Musk riguardo al lancio del servizio di taxi autonomo da parte di Tesla il giorno 8 agosto, analizzando il possibile impatto sulla società e sul settore della guida autonoma. Pur riconoscendo le forze di Tesla nel settore, vedono un’espansione significativa del business autonomo solo dopo il 2030. Analizzando le implicazioni dell’annuncio, avvertono che la disponibilità su larga scala dei taxi completamente autonomi potrebbe richiedere molto tempo e cautela. Morgan Stanley suggerisce una graduale transizione della strategia commerciale di Tesla verso il software e rimarca il ruolo chiave dell’evento dell’8 agosto nel riaccendere le discussioni sull’importanza di Tesla nel settore dell’intelligenza artificiale.

Gli analisti di Deutsche Bank ritengono che i recenti sviluppi all’interno di Tesla potrebbero rappresentare un momento cruciale per il futuro dell’azienda, anche se è ancora troppo presto per determinare se avranno un impatto positivo o negativo. La società ha affrontato una forte concorrenza, soprattutto dalla cinese Byd, e ha registrato una diminuzione del suo valore in Borsa negli ultimi tre mesi, perdendo terreno rispetto ad altre grandi aziende americane. Tuttavia, l’annuncio sui robotaxi ha suscitato interesse nei mercati finanziari.

Studio del grafico: il peggio potrebbe essere alle spalle?

Dopo che i prezzi hanno centrato una trend line rilevante, è inziato un rimbalzo. Il prezzo attuale si aggira intorno ai 176 dollari. Da inizio anno le azioni hanno segnato il minimo a 160,51 e il massimo a 251,25. Ritorni in chiusra settimanale superiori ai 184,25 andrebbero a convalidare una figura di doppio minimo con obiettovo di breve in area 205. Le medie dell’Alligator indicator su base trimestrale sono orientate al rialzo, questo potrebbe essere un buon segnale per il medio lungo termine. Il peggio per le azioni è passato? Non è un’ipotesi da scartare. Nuovi ribassi sotto 164,90.

I livelli di breve termine che potrebbero condizionare Wall Street: cosa monitorare per i prossimi giorni

La giornata di contrattazione del giorno 10 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.461,51

Nasdaq C.

16.170,36

S&P500

5.160,64.

I nostri calcoli statistici danno le seguenti indicazioni: probabile inizio di un ritracciamento anche del 3/4% almeno se le chiusure di questa settimana saranno inferiori a:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.200.

Per il momento su base gironaliera si nota un affaticamento, vedremo cosa accadrà fra oggi e domani.

