I gatti ci accompagnano da millenni, e rimangono tra i pets in assoluto tra i più amati in tutto il Mondo. Ma se, qualche ventennio fa, tutti i gatti avevano a disposizione uno spazio esterno o un giardino, oggi molti proprietari di animali domestici vivono in appartamento.

I mici possono certamente vivere bene anche in appartamento, a patto che gli forniamo un ambiente vario e stimolante, e che dedichiamo loro le attenzioni che meritano. Alcuni gatti sono, però, più adatti alla vita in appartamento di altri. Se viviamo in appartamento e vogliamo adottare un compagno felino, ecco alcune cose da tenere a mente per scegliere il gatto più adatto a noi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

I gatti che hanno questa caratteristica si adattano più facilmente alla vita in appartamento

I più grandi fan dei gatti in casa sono sempre stati i nobili e le classi sociali più abbienti. Sono loro che, secoli fa, hanno cominciato a selezionare dei gatti che trascorrevano la loro vita quasi esclusivamente al chiuso. I discendenti di questi gatti sono quelli che, ancora oggi, si adattano con meno difficoltà alla vita in appartamento, e tendono ad avere delle caratteristiche in comune. I gatti che hanno questa caratteristica si adattano più facilmente alla vita in appartamento.

Razze e caratteristiche

Ma di quali gatti stiamo parlando? Si tratta dei gatti di razze da esposizione, o di felini incrociati con razze da esposizione. I gatti da esposizione, infatti, sono sempre stati molto pregiati, e i loro proprietari tendevano a tenerli al chiuso per proteggerli dai pericoli esterni.

Ancora oggi, questi gatti trascorrono la maggior parte della loro vita in casa. Per razze da esposizione intendiamo razze molto amate per il loro mantello o per caratteristiche fisiche particolari. Si differenziano dalle razze “da lavoro” che venivano impiegate per cacciare topi e ratti.

Tra le razze da esposizione possiamo citare ad esempio il famosissimo Persiano, il British Shorthair, lo Scottish Fold, o lo Sphinx.

I gatti di razze da esposizione, o i loro incroci, sono in generale meno attivi delle loro controparti più “selvatiche”. Hanno, quindi, bisogno di meno spazio e non amano particolarmente esplorare grandi territori. Si adatteranno, quindi, particolarmente bene alla vita da appartamento, sempre a patto che il loro ambiente sia ricco e stimolante.

Ecco anche una curiosità sui nostri compagni felini: svelato il sorprendente motivo per cui i gatti bicolore hanno quasi sempre la pancia bianca.