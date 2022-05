I ladri d’appartamento fanno terrore, perché violano il proprio spazio privato per eccellenza, un luogo sacro di privacy e di vita familiare: la propria casa.

Secondo un’indagine ISTAT, il 33% dei furti in casa, avverrebbe di giorno e, nella maggior parte dei casi, i ladri preferirebbero le aree metropolitane e/o periferiche.

Sempre secondo l’ISTAT, i furti con scasso sono uno dei peggiori incubi degli italiani, più del terremoto, di un incendio o di fughe di gas.

In questo articolo cercheremo di capire come, di solito, i ladri entrano in una casa e come difendersi, ovvero quali contromisure adottare.

Ecco come proteggersi

Per evitare di diventare vittime dei ladri, dei cosiddetti topi d’appartamento, bisogna conoscere i loro trucchi. Come si suol dire: “se conosci il tuo nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura”.

Esaminiamo alcuni di questi trucchi utilizzati dai ladri

1) Il foglio nella porta.

Soprattutto durante l’estate, quando molte famiglie vanno in vacanza, i criminali ne approfittano per attaccare un pezzo di carta nella fessura della porta. Se dopo uno o due giorni, il pezzo di carta è ancora bloccato nella fessura della porta, vuol dire che la famiglia in quei giorni è fuori. Ed ecco che viene organizzato il colpo!

2) Il trucco del calendario.

Di solito dove si segnano gli appuntamenti, gli impegni di lavoro, le vacanze? Sul calendario! Basta dare un’occhiata al calendario per comprendere quando una famiglia sarà assente. Dunque si dovrà evitare di appendere un calendario vicino alla finestra e si dovrà evitare di far entrare estranei in casa.

3) I social hanno facilitato di molto il lavoro dei ladri. Nella maggior parte dei casi è la famiglia stessa a comunicare ai ladri i suoi spostamenti. Come? Attraverso i social!

A volte ad un ladro basterà visitare il profilo di una famiglia per capire se è in vacanza, se è fuori per un week end, insomma per capire se la casa è libera.

Non bisogna condividere i propri spostamenti sui social, in modo da non facilitare i malintenzionati.

I furti con scasso sono uno dei peggiori incubi degli italiani, più del terremoto, di un incendio o di fughe di gas . Le misure

I sistemi di sicurezza e di allarme sono tra i modi più famosi per prevenire un’effrazione. Un sistema di allarme montato in modo visibile, accompagnato da serrature aggiuntive su porte e finestre, dimostrano che una famiglia è ben preparata per un eventuale tentativo di furto con scasso. I ladri, di solito, in questi casi, lasciano perdere il colpo.

Per gli antifurti non bisogna sempre spendere una fortuna; oggigiorno sono molto diffusi dei sistemi di antifurto low cost, ma altamente funzionali!

Anche lasciare libera l’area attorno all’appartamento può essere molto utile per evitare un furto con scasso. Utilizzare alte siepi o molti alberi intorno all’edificio non fa altro che offrire una gradita “privacy” ai ladri.

Si consiglia, quindi, di mantenere la visuale di finestre e porte sgombra.

Se invece ci sono dei lavori in corso nel condominio e sono stati montati anche dei ponteggi, in questo caso la responsabilità del furto non ricade solo sui ladri.

Per proteggersi dai furti con scasso, è essenziale avere un buon rapporto con i vicini di casa e munirsi di una cassaforte

Avere un buon rapporto con i vicini di casa è essenziale quando si deve partire e si deve lasciare la casa per qualche giorno. I vicini potrebbero dare un’occhiata in più all’appartamento vuoto ed essere vigili se notano qualcosa di strano.

Questa accortezza da parte dei vicini di casa, scoraggia i ladri.

Visto che non tutti i furti con scasso possono essere prevenuti, è utile munirsi di una cassaforte. Lì saranno riposti gli oggetti più preziosi, dal punto di vista economico e dal punto di vista sentimentale. La cassaforte deve essere installata in un punto dell’appartamento ben nascosto. Di solito gli oggetti e il denaro contante che vengono preservati in una cassaforte, sono anche assicurati.

Approfondimento

Ecco come scegliere il miglior antifurto per la nostra casa e dormire finalmente sonni tranquilli