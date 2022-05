Oltre a ghiaccio, pomate e patate per attenuare ematomi e lividi le nonne consiglierebbero questi rimedi naturali della dispensa

Capita a volte che dopo qualche brutta botta si creino degli ematomi. Livido è il nome comune per individuare le ecchimosi. Si tratta di zone della pelle che assumono un colore verde-bluastro in seguito ad un piccolo travaso di sangue nei tessuti. La colorazione verdognolo e non rossa è dovuta alla degradazione dell’emoglobina in bilirubina e biliverdina.

Come sappiamo il trattamento d’elezione per i lividi è l’impacco con il ghiaccio o una pomata per i traumi. In questo articolo vedremo degli antichi rimedi popolari che, senza alcuna pretesa di validità scientifica, usavano le nostre nonne. Come abbiamo visto, i rimedi della tradizione sarebbero efficaci quando siamo ammalati con tosse e naso chiuso. Non solo per i piccoli disturbi di salute, ma soprattutto in casa i trucchi delle nonne sono invincibili. Se ad esempio, avessimo delle pantofole con un cattivo odore, le renderemo pulite e profumate anche senza utilizzare la lavatrice con tè e poco altro.

Tornando ai lividi vediamo cosa usavano i nostri avi.

Il burro

Applicando un pezzo di burro sulla zona che ha subito il trauma eviteremo che il sangue formi un coagulo sotto cute. Il livido che comparirà sarà di piccole dimensioni. A questo proposito consigliamo di conservare i panetti di burro che abbiano superato la data di scadenza. Potrebbero tornare utili proprio per minimizzare gli ematomi.

L’aceto di mele

Questo condimento che tutti abbiamo in dispensa è perfetto per lenire il gonfiore e il colore violaceo degli ematomi dato dai coaguli di sangue. La sua azione consiste proprio nel sciogliere i coaguli creatisi. Possiamo applicarlo in questo modo. Dovremo preparare una terrina con un bicchiere di aceto di mele e mezzo di acqua. Quindi con una lavetta, immersa nella soluzione, andremo a tamponare la zona del trauma. Questo rimedio potrebbe avere anche una funzione preventiva. Se applicato immediatamente sulla zona, potremmo evitare la comparsa dell’ematoma.

Le bucce di banana

La buccia della banana che è anche ricca di potassio, riesce a lenire la zona della pelle traumatizzata. Il livido si riassorbirà rapidamente. Applichiamo quindi, sull’ematoma l’interno della buccia sulla pelle. In breve tempo l’ematoma potrebbe riassorbirsi.

Il sole ed il prezzemolo

Le nonne raccomandavano sempre anche di strofinare alcune foglie di prezzemolo fresco sull’ematoma. Il prezzemolo è infatti, noto per le proprietà antinfiammatorie e potrebbe aiutare e lenire il dolore della zona colpita oltre ad attenuare l’ematoma .

Anche esporre al sole il livido aiuterebbe a rendere più chiaro il livido. Basterà esporre la zona del trauma ai raggi solari almeno 10 minuti al giorno. I raggi UV ridurrebbero la birilubina.

