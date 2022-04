I francesi hanno scelto la nostra valle dei 100 castelli come luogo prediletto per vacanze di relax e gastronomia

Sulla gastronomia francese ci sono dei pareri discordanti in Italia. C’è chi non la conosce proprio e ha dei pregiudizi molto negativi. Altri, invece, pur conoscendola, sostengono che si tratti di una gastronomia molto pesante e grassa. Ad ogni modo, la maggior parte degli italiani concorda, magari timidamente, nell’accettare che i cugini d’oltralpe abbiano dei palati molto raffinati.

Oltre alla cucina, però, i francesi sono anche conosciuti in Italia per il loro modo estroso di vivere. Si godono la vita e cercano di scoprire sempre delle cose interessanti. Quindi, se un prestigioso quotidiano francese incorona una delle nostre regioni come meta preferita per le vacanze, per noi italiani è una grandissima vittoria.

In particolare, i francesi hanno scelto la nostra valle dei 100 castelli come luogo prediletto per vacanze all’insegna del buon cibo e della cultura.

Una meta non troppo lontana dalla Francia

Il quotidiano Le Figaro non ha dubbi: la Valle d’Aosta è il luogo in cui trascorrere delle vacanze perfette. Infatti, secondo i francesi, le nostre Alpi sono molto diverse dalle loro. Le vallate che abbiamo sono più brevi di quelle francesi ma molto più abitate. La Valle d’Aosta, poi, per ragioni culturali e storiche, fa proprio regione a parte ed è cosparsa di borghi, laghi, punte oltre i 4000 metri e castelli.

I francesi apprezzano molto le stazioni sciistiche valdostane, i panorami mozzafiato del Monte Bianco a Courmayeur e di quelli del Cervino a Breuil-Cervinia. Inoltre, da buongustai apprezzano moltissimo sia i vitigni autoctoni della valle sia i vari nebbioli o pinot nero che i contadini valdostani hanno eroicamente coltivato per secoli. Tra l’altro, c’è anche un prosciutto crudo valdostano che è una vera meraviglia al palato.

Aosta, poi, la chiamano la piccola Roma. L’eredità romana qui è fortissima dato che troviamo l’Arco di Augusto, il teatro, la Porta Pretoria, le mura, il criptoportico del foro e il ponte, solo per parlare dei monumenti più conosciuti.

Aosta e la sua valle non si sono fermate all’epoca romana: del Medioevo possiamo apprezzare un’infinità di castelli che rende unica questa regione.

La fiera di Sant’Orso richiama, inoltre, tantissimi francesi, ma anche torinesi e piemontesi in generale. Se si ama l’arte preistorica, poi, in val d’Aosta è presente anche uno dei più vasti siti megalitici europei: Saint Martin de Corléans.

