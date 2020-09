Quanto c’è di vero sul fatto che i prezzi della luce per i consumatori finali sul Mercato Libero sono più bassi rispetto ai prezzi all’ingrosso?

Con l’aiuto dell’Indice Selectra SQ cerchiamo di capire meglio lo stato di fatto. Se fosse così veramente siamo davanti ad un paradosso: i fornitori ci rimettono sul prezzo della luce

L’ultimo Indice Selectra SQ in possesso dello staff di ProiezionidiBorsa ci illumina sull’andamento dei prezzi dell’energia elettrica. E’ vero infatti che i prezzi della luce per i consumatori finali sul Mercato Libero risultano oggi del 20% più bassi rispetto ai prezzi all’ingrosso. L’Indice viene aggiornato con cadenza bisettimanale. I consumatori prima di procedere alla scelta dei gestori meglio che diano una occhiata all’indicatore che osserva l’andamento dei prezzi dell’energia elettrica. Circa il 50% dei consumatori domestici italiani hanno scelto il Mercato Libero.

L’indagine

Le offerte commerciali in questo momento disponibili tra i vari gestori fissano un prezzo medio di 45 €/MWh. Il prezzo di riferimento dell’energia sulla borsa elettrica è di 10,5 €/MWh più alto. I prezzi dell’energia all’ingrosso dopo un calo vistoso durante il periodo di lockdown sono tornati a crescere. Oggi il valore è stabile come ai tempi di inizio anno. Lo stesso discorso non vale per i prezzi per i consumatori finali. Durante la quarantena il prezzo ha avuto un calo. A distanza di mesi la situazione è rimasta stabile.

Attenzione ai servizi aggiuntivi

Il consumatore prima di fare la scelta definitiva è bene che si informa, confronta le tariffe e consulta recensioni sui fornitori di energia elettrica. L’utente non deve mai abbassare la guardia. Non è detto che tutte le offerte presenti sul Mercato Libero siano uguali. Possono esserci dei casi particolari. Per non farsi ingannare attenzione ai servizi aggiuntivi: assicurazioni, assistenza medica domiciliare o assistenza tecnica. Ad oggi i fornitori ci rimettono sul prezzo della luce nel Mercato Libero. Sarà così anche in futuro?