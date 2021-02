Se da una parte c’è Netflix che aggiorna la propria lista di film e serie TV ogni settimana, dall’altra anche Amazon Prime Video non è da meno. Infatti questa piattaforma streaming sta sfornando moltissime nuove produzioni originali che tengono testa a quello che sembra essere il numero 1 dello streaming, ovvero Netflix.

Il valore aggiunto di Amazon Prime Video è sicuramente quello di avere all’interno dell’abbonamento annuale anche la possibilità di ricevere i pacchi Amazon il giorno dopo aver effettuato l’ordine. Insomma una volta che si entra in Amazon è come entrare in una grande famiglia piena di servizi. Ma vediamo ora un film e una serie TV da vedere su Amazon Prime Video adesso.

The Map of Tiny Perfect Things

Film molto acclamato dalla critica disponibile su Amazon Prime Video. The Map of Tiny Perfect Things, in italiano “La mappa delle piccole cose perfette”, è diretto da Ian Samuels ed è l’adattamento cinematografico dell’omonimo racconto scritto da Lev Grossman, nonché sceneggiatore del film. Questa romantic comedy si basa sulla storia di Mark, giovane ragazzo bloccato in loop temporale assieme a Margaret. I due ogni giorno vivono la stessa giornata, ma tutto cambia quando uno dei due si innamora dell’altro e le lancette superano la mezzanotte.

El internado: Las Cumbres

Chi è fan della serie TV Elite, giunta ormai alla quarta stagione, non potrà allora non amare la serie TV El internado: Las Cumbres. Questa serie mistery drama teen porta sul piccolo schermo la storia di alcuni ragazzi chiusi in un collegio sul mare. Un giorno uno di questi riesce a fuggire da questa boarding school, ma quello che c’è fuori nel bosco è ancora più pericoloso di quello che c’è nelle mura della scuola. Ecco allora un film e una serie TV da vedere su Amazon Prime Video adesso.

Approfondimento

Come evitare di essere aggiunti a fastidiosi gruppi su questo famoso social.