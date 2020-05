Si ravvisano due pesi degli italiani sul monitorare i contagiati.

Sorprende lo studio effettuato da Nomisma e Crif su un campione di mille italiani maggiorenni fino a 65 anni. L’impatto del lockdown sulle vite dei cittadini ha lasciato il segno sull’uso della tecnologia. Durante il periodo della quarantena abbiamo fatto un uso smodato di utilizzo del web. La situazione ora tende a ritornare nel recinto della normalità. La tecnologia ci ha tenuto compagnia e la portiamo nel cuore.

Il dato che sorprende

Sorprende però scoprire i due pesi degli italiani sul monitorare i contagiati. Ebbene siamo favorevoli al tracciamento ma a scaricare l’applicazione “Immuni” per noi non ci pensiamo minimamente. Una dicotomia che non ti aspetti: tracciare gli altri ma non se stessi. Ricostruire gli spostamenti di potenziali contagiati e la loro rete di relazioni potrebbe evitare una seconda ondata di contagi. Sulla utilità tutti sono concordi. Scaricare l’applicazione sul proprio smartphone si è restii. Non siamo ancora predisposti ad una identità digitale.

Cosa è l’identità digitale

L’identità digitale è una terminologia che non è entrata ancora a far parte del nostro saper vivere. Si tratta di un insieme di informazioni raccolte e registrate in un sistema informatico che si riferiscono ad un individuo. I più propensi ad usarla e a conoscere l’utilità sono i giovani tra 18 e 30 anni.

A cosa serve

L’identità digitale per il 93% viene usata per motivi personali, mentre il 24% la usa per lavoro.

C’è ancora un vuoto nel possedere un Sistema Pubblico di Identità Digitale, acronimo Spid. Nel lockdown molti si sono dovuti avvicinare a questo mondo per ovvi motivi: relazionarsi con l’Inps per l’erogazione di determinati servizi come pensione, disoccupazione, iscrizione lavoratori domestici. Con l’Agenzia delle Entrate, la Spid viene usata per pagare tributi e imposte, scaricare il modello 730 precompilato e consultare il Cud. Altri hanno usato la Spid per il fascicolo sanitario elettronico.

I vantaggi

Nel momento in cui gli italiani hanno iniziato ad utilizzare la Spid si sono resi conto del vantaggio tratto. Infatti ora, sono propensi a sfruttare questa opportunità il 70% degli intervistati. La possibilità di usufruire dei servizi ovunque e quando si vuole fa gola. I due pesi degli italiani: quando vogliono qualcosa sono rapidi ad apprendere.