Per sconfiggere il coronavirus c’è bisogno del vaccino. La ricerca è già in corso per tamponare la malattia ma prima di un anno non sarà facile trovare la soluzione. In attesa del vaccino anti coronavirus per ora corrono le società quotate in Borsa. Le aziende che si stanno adoperando per trovare il vaccino utile per sconfiggere la malattia vedono lievitare i propri profitti sui listini azionari. Sotto i riflettori dei mercati ci sono dieci aziende che hanno già irrobustito il valore delle aziende per 175 miliardi complessivi.

La corsa a scoprire il vaccino

Secondo Morgan Stanley l’azienda che riesce a scoprire il vaccino per il coronavirus fa affari d’oro. Nel breve termine incasserebbe tra i 10 e i 25 miliardi l’anno. A lungo termine, l’effetto moltiplicatore va di pari passo con i tempi per vaccinare tutta la popolazione mondiale. Ci vorranno almeno 2 anni. Fate voi i conti perché scoprire il vaccino conviene alle aziende.

A che punto siamo

Per l’Organizzazione mondiale della Sanità sono 118 i farmaci che si stanno testando. Otto di questi sono avvantaggiati perché già dedicati alla tolleranza e agli effetti collaterali su “cavie” umane.

Da tenere d’occhio

Per Morgan Stanley da tenere d’occhio sono la start-up Moderna, la Cansino Biologics, l’accordo tra l’ateneo di Oxford e Astrazeneca, l’accordo Biontech e Pfizer, Johnson & Johnson, la Sanofi e Glaxo-Smithkline che viaggiano assieme.

La speranza è l’ultima a morire

Ad ogni passo in avanti nella ricerca del vaccino è un toccasana per le aziende che vedono le proprie azioni schizzare. Avviene con un trend opposto se qualcosa va storto. La cronaca azionaria di tutto il vaccino minuto per minuto è seguita con palpitazione dagli investitori. Chi prima arriva a scoprire il vaccino e salvare il mondo farà una vagonata di soldi visto che serve ad ogni latitudine. C’è chi azzarda anche ad un eventuale costo del vaccino: circa 30 dollari a dose. In attesa del vaccino anti coronavirus per ora corrono le società quotate in Borsa e fanno soldi sfruttando i mercati azionari.