Con la comunicazione dei giorni e dei cognomi delle persone che potranno ricevere l’assegno pensionistico di giugno in anticipo termina il periodo di emergenza Covid 19. Pensione anticipata ultimo atto, da luglio si ritornerà secondo il calendario dei pagamenti che tutti gli anziani conoscono.

Quando si ritira la pensione a giugno

In base al calendario stilato il pagamento alle Poste italiane dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili saranno così liquidate. Il 26 maggio potranno riscuotere la pensione coloro che hanno il cognome dalla lettera A alla lettera B, il 27 maggio dalla C alla D, il 28 maggio dalla lettera E alla K, il 29 maggio dalla L alla P e il 30 maggio dalla lettera Q alla lettera Z.

Per gli anziani che non riescono a muoversi sarà attivo il servizio di consegna della pensione per il tramite dei carabinieri.

Per chi riceve la pensione con l’accredito in conto corrente bancario

Così come avvenuto nei mesi scorsi, gli anziani che ricevono l’assegno pensionistico su conto corrente bancario dovranno attendere l’1 giugno indistintamente dal proprio cognome.

Per chi sarà un mese d’oro

Solo in Campania 250mila percipienti una pensione al di sotto dei 1.000 euro mensili troveranno una sorpresa. Grazie ad una misura di aiuto stabilita dalla Regione Campania per giugno e luglio troveranno più soldi. Con un provvedimento rientrante nelle misure del piano socio economico, si è stabilito che la differenza tra la pensione percepita e i 1.000 euro sarà a carico delle casse regionali.

Si ritorna alla normalità

Ormai è acclarato che a partire da luglio non ci saranno cambiamenti per ritirare la pensione o vedersela accreditata con giorni di anticipo. Da luglio l’accredito avverrà l’ 1 luglio indifferentemente in Posta e in banca. Per agosto l’accredito della pensione avverrà l’1 agosto in Posta e il 3 agosto sul conto corrente bancario. Pensione anticipata ultimo atto, l’emergenza è finita.