Scambiare casa per girare il Mondo, una pratica che non passa di moda rilanciata nel 2023

Lo scambio di casa può sembrare una pratica rischiosa e difficile da applicare ma è una delle più redditizie se vogliamo viaggiare spesso. Chi ha una casa in un posto particolare come una città italiana ricca di arte oppure una casa sulla spiaggia sarà avvantaggiato. Ma la voglia di viaggiare è tanta e la nostra casa può comunque essere uno strumento da sfruttare al meglio.

Molte persone viaggiano diversi mesi all’anno risparmiano su alloggio e trasporti. Infatti oltre a scambiare la casa, scambiano anche l’auto e in questo modo il risparmio diventa consistente. Ci sono numerosi siti internazionali che ci permettono di trovare destinazioni esotiche. HomeExchange e HomeLink per esempio sono siti affidabili. Seguono gli interessati durante tutto il procedimento, gestiscono tutti i problemi anche negli scenari peggiori e stabiliscono tutti i dettagli prima della partenza. I veterani dello scambio di casa sanno che è necessario essere sicuri di trovare la chiave di casa quando si arriva. Sono importanti le istruzioni per acqua, gas ed elettrodomestici, le indicazioni sui negozi della zona, sul funzionamento della rete internet e sulle caratteristiche dell’auto in garage.

Il sito con maggiori visitatori nel Mondo è Love Home Swap che ha nella sua bacheca 75.000 proprietà. L’utente non deve fare altro che scegliere la destinazione che preferisce e lo scambio darà vita a un punteggio che verrà utilizzato negli scambi successivi. Più si opera e maggiore è il punteggio e maggiore è la sicurezza nel momento in cui qualcuno vorrà scambiare la sua casa con la nostra.

Siti specializzati

Scambiare casa per girare il Mondo? Anche nel 2023 è uno dei modi più sicuri per viaggiare risparmiando. Dopo la chiusura per la pandemia, gli amanti dei viaggi hanno capito quanto la loro passione fosse importante. Viaggiare scambiando casa permette di aumentare il numero degli spostamenti senza avere problemi di budget. Bisogna però avere una casa curata, in un posto interessante ed essere ben disposti. Se la qualità che offriamo non è elevata, il nostro punteggio non crescerà e saranno in pochi gli utenti che ci sceglieranno.

I siti specializzati offrono periodi di prova quindi propongono pagamenti annuali per abbonamenti che sono alla portata. Di solito la somma si aggira sui 150 dollari. Da alcuni studi fatti si è arrivati a stabilire che il risparmio medio per viaggio è di 2.750 dollari. Questo tipo di pratica è cominciata nel 1992, è partita con poche migliaia di appassionati e oggi ha raggiunto milioni di utenti. La protagonista è stata Magali Boisseau Becerril che ha creato un blog per poter viaggiare in modo comodo e moderno. Oggi il suo sito ha quasi 300.000 membri e organizza scambi in Francia, Spagna, Portogallo, Marocco e Giappone soprattutto con le case rurali.

Scambiare casa per girare il Mondo oppure prestare la propria opera

Lo scambio di casa non è il solo modo economico con cui viaggiare. Culture Go Go, per esempio, mette a disposizione strutture che offrono vitto e alloggio per avere uno scambio culturale. Di solito si tratta di insegnare la propria lingua a chi la vuole imparare e allo stesso tempo svolgere piccole faccende quotidiane. Oltre che in Spagna e in America Latina, Culture Go Go sta crescendo anche in Italia e la quota associativa è davvero iniqua, si parla di 12 dollari all’anno.

Anche l’associazione Wwoof è in crescita. Si tratta di un’organizzazione benefica fondata nel Regno Unito che trova fattorie che danno vitto e alloggio in cambio dello svolgimento di mansioni lavorative. Ci sono fattorie in cui si può lavorare come allevatori, oppure nei vigneti, nei boschi, nei giardini. Ci sono impieghi nei birrifici o nei centri educativi. Si possono fare diversi lavori e imparare nuove lingue e arricchire le proprie esperienze. Lo scambio della casa oppure prestare la propria opera in cambio di vitto e alloggio sono pratiche che vanno per la maggiore nei nostri giorni. La voglia di spostarsi e relazionarsi con persone nuove riguarda tutti. Questi sono i modi attraverso cui farlo risparmiando e in totale sicurezza.