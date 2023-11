Da Lidl è il caos per questa trapunta a soli 24,99 € per stare al caldo tutto l’inverno e risparmiare sulla bolletta del riscaldamento 

Il maltempo ha fatto rapidamente cadere a picco la colonnina di mercurio e siamo entrati nel mood autunnale a pieno titolo. Lidl ha lanciato una delle sue imperdibili offerte con una trapunta a 24,99 €. Vediamo questa ed altre offerte per stare al caldo sul divano sorseggiando cioccolata e guardando la TV.

Le bollette di gas ed elettricità, anche questo inverno, non accennano a diminuire e quindi occorre prepararsi ben forniti con coperte, trapunte, pigiami pesanti e confortevoli pantofole. I discount così come i supermercati stanno proponendo interessanti offerte proprio sulla biancheria da letto invernale a prezzi strepitosi. Scopriamo i trapuntini, i piumini ed i pile in promozione da Lidl ma non solo.

È iniziato il freddo e da Lidl è il caos per questa trapunta a soli 24,99 €!

La catena di discount ha messo in offerta una trapunta bianca per letto singolo o matrimoniale. Per il letto singolo il prezzo è di 24,99 € . È decisamente comoda rispetto al piumino con imbottitura di piume d’oca perché si può tranquillamente mettere in lavatrice e anche nell’asciugatrice in modo da lavarlo la mattina e averlo già pronto nuovamente per la sera. Questo prodotto è certificato Oeko Tex, che garantisce l’assenza di sostanze nocive e metalli pesanti nel tessuto e l’ecosostenibilità della filiera produttiva. Ovviamente la soffice trapunta può essere avvolta in un coloratissimo copripiumino in modo da coordinarla con le lenzuola.

Da Jisk piumino tre quarti a soli 13,50 €

Jisk, la catena danese di mobili ed accessori per la casa con punti vendita in tutta Italia, sulle trapunte è davvero imbattibile. Propone infatti una trapunta calda, di peso 1250 g, a 13,50 € ad una piazza mentre la versione matrimoniale di peso 1950 g ha un prezzo di 22,50 €. Questo prodotto ha una caratteristica molto interessante ovvero l’imbottitura in fibra cava siliconata 100% riciclata. La fibra cava siliconata ha la peculiarità di non deformarsi e di rimanere sempre soffice. Questo materiale ad esempio è usato anche per i materassini antidecubito proprio per la grande traspirabilità. Anche questo prodotto è certificato Oeko Tex. La fodera è in microfibra di poliestere e può essere lavata in lavatrice a 40° e asciugata in asciugatrice a 60°. Si tratta di un’ottima occasione per trovare il confort dentro xasa.

24,90 € un piumino anallergico da MD

Anche MD non fa mancare un’offerta per quanto riguarda le trapunte. Nei punti vendita della catena di supermercati italiani troviamo una trapunta con trattamento ipoallergenico. La trapuntatura è a quadri e anche in questo caso il colore è bianco. Nelle misure da 200×250 cm, quindi 2 piazze, il prezzo è di 24,90 €. Ricordiamo che solitamente per lavare i trapuntini occorre avere una lavatrice da almeno 7 kg come capienza di carico ed occorre evitare l’uso dell’ammorbidente. Per l’asciugatura se non fosse previsto l’impiego della lavatrice possiamo mettere la trapunta stesa orizzontalmente su uno stendibiancheria onde evitare accumuli di imbottitura nelle parti basse dei riquadri. È già ora fare il cambio con la biancheria da letto invernale e da Lidl è il caos per questa trapunta a soli 24,99 €.

