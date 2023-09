I costumi da bagno si sono rovinati o non sono più di moda? Riciclali così per trasformarli in qualcosa di nuovo e originale senza spendere un euro.

Nel disfare le valigie ti sei accorta che alcuni costumi da bagno si sono rovinati con il cloro e la salsedine oppure non ti piacciono più perché tanto sai l’anno prossimo la moda cambierà? Non buttarli ma riciclali per creare oggetti e indumenti risparmiando soldi.

La parola risparmio è all’ordine del giorno. Le grandi imprese e le singole famiglie, che di per sé costituiscono delle micro aziende, fanno continui bilanci. Alla luce dei continui rincari, tutti cercano di risparmiare il più possibile. Oggigiorno è davvero difficile riuscire a mettere via qualche risparmio da poter investire e far fruttare. La situazione è oltremodo pesante per chi poi ha dei figli. Tra rette scolastiche e libri, il mese di settembre è sempre un salasso! Per fare la spesa, le madri di famiglia fanno la gimkana tra i vari supermercati, alla ricerca delle offerte più convenienti. Ma oltre alle promozioni e i 3×2, c’è anche un altro modo per riuscire a tenere qualche euro nel portafogli a fine mese. Si tratta del riciclo creativo, un hobby che permette di dare una seconda vita ad oggetti che non usiamo più. Tra l’altro, evitando di buttarli, non generiamo inutili rifiuti che inquinano l’ambiente.

I costumi da bagno si sono rovinati? Ecco qualche idea per riciclarli

Un’altra spesa che incide sul bilancio famigliare è quella del vestiario. I bambini crescono e cambiano taglia, ma anche chi è già adulto, tende a rinnovare il guardaroba per stare al passo coi tempi , le mode e le tendenze. Se durante le vacanze estive i costumi da bagno si sono rovinati, questo non è un valido motivo per buttarli nell’immondizia.

Il bikini suggerisce una forma di riciclo molto semplice da mettere in pratica. Se ad esempio a rovinarsi, a non piacere più o a non andare più bene è solo un pezzo del completo, possiamo rinnovare il costume senza comprare uno nuovo il prossimo anno. Basterà spaiare i vari bikini in modo da dar vita a nuovi abbinamenti. Per renderli ancora più originali e personalizzati, li potremmo decorare con qualche decorazioni, applicandovi ad esempio perline, strass e ricami.

Altre 3 idee

Il costume intero o il pezzo sopra del bikini possono diventare un top da portare con jeans e minigonne oppure un pratico reggiseno sportivo per andare a correre oppure per allenarsi in palestra.

La stoffa dei vecchi costumi da bagno è utilissima per realizzare bijoux molto originali. Basta infatti ritagliare lunghe strisce di tessuto per dar vita ad accessori stilosissimi come fasce per capelli e braccialetti da legare attorno al polso.

La coppa a triangolo del reggiseno è infine ideale per creare dei sacchettini profumatori. A giorni, molti cominceranno a darsi da fare con il cambio degli armadi. Basterà allora riempirli con fiori secchi, pout-porri o un saponetta profumata e chiuderli. Infine, sistemarli in cassetti ed armadi.

