I controlli dell’Agenzia delle Entrate si riducono sulle Partite Iva che aderiscono a questo sistema. Come molti sapranno, la Legge di bilancio 2020 ha introdotto numerose novità riguardanti l’intero apparato fiscale. In riferimento ai titolari di Partita Iva a regime forfettario l’adozione della fattura elettronica porta dei vantaggi sui tempi dei controlli fiscali. Insieme ai Tecnici di ProiezionidiBorsa vi illustriamo un aspetto che probabilmente risulta meno noto ai numerosi contribuenti rientranti in questo regime fiscale.

Cosa prevede la Legge e in cosa consiste il regime premiale per i contribuenti

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha offerto l’opportunità ai contribuenti a regime forfettario di aderire alla fatturazione elettronica. In particolare, è l’art. 1, comma 692 della Legge di Bilancio che si focalizza sulle modifiche relative ai contribuenti a regime forfettario. Parliamo di opportunità perché, di fatto, la norma non ha reso obbligatorio il passaggio al digitale con la totale esclusione del cartaceo. Difatti, la scelta resta a carattere facoltativo ma chi vi aderisce può beneficare di un regime premiale relativo agli accertamenti fiscali.

Come ottenere una riduzione dei termini sui controlli fiscali

I controlli dell’Agenzia delle Entrate si riducono sulle Partite Iva che aderiscono a questo sistema. Come si traduce tale tipo di agevolazione nei fatti?Secondo quanto stabilisce la legge di Bilancio 2020, per i contribuenti a regime forfettario che scelgono di adottare la fatturazione elettronica, il termine di decadenza degli accertamenti fiscale si riduce. L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare i controlli fiscali retroattivi entro 4 anni e non entro 5 anni come vuole la consuetudine. Questa è la formula di regime premiale che si applica a coloro che abbandonano il cartaceo in favore della trasmissione telematica dei dati.

Questo significa che le Partite Iva che dimostrano di aver gestito l’intera documentazione digitalmente, ricevono uno sconto sui termini di accertamento fiscali. Il regime premiale si applica esclusivamente alle imposte sui redditi che dichiarano i contribuenti. Inoltre, bisogna ricordare che nel caso in cui il contribuente emetta anche una sola fattura in formato cartaceo, perde il beneficio sulla riduzione dei termini.

Per conoscere fino a quanto tempo indietro possono andare le differenti tipologie di accertamento fiscale, si suggerisce la lettura dell’approfondimento qui.