Durante i mesi freddi di pioggia, i tergicristalli sono un dispositivo fondamentale per la sicurezza durante la guida dell’auto. È possibile evitare una cattiva visibilità durante precipitazioni abbondanti prestando sempre molta attenzione al buon funzionamento dei tergicristalli. Ma, se così non fosse, prima di correre a sostituire i tergicristalli bisogna provare a rigenerarli in questo modo.

Prima pulizia

Non sempre il malfunzionamento dei tergicristalli dipende dall’usura. Questo è spesso il risultato di agenti atmosferici aggressivi come il sole o il freddo eccessivo. Temperature troppo rigide o troppo afose, infatti, conducono il tergicristallo a diventare duro. La conseguenza è che esso scorrerà con più difficoltà sul vetro dell’auto, con la possibilità che lo graffi.

Prima di correre a sostituire i tergicristalli bisogna provare a rigenerarli in questo modo, ossia pulendoli con solventi adatti alla gradazione di sporco. La prima soluzione che è possibile tentare è quella a base di sapone per vetri.

Si tratta del comune spray solitamente di colore blu, che aiuta nella pulizia dei vetri di casa. Questa soluzione è perfetta quando i tergicristalli non sono particolarmente induriti. È possibile ottenere praticamente lo stesso risultato con l’aceto di vino, il cui odore però è naturalmente più persistente.

Un intervento approfondito

Quando il semplice sapone per vetri o l’aceto di casa sono insufficienti per via dello sporco ostinato, consigliamo di utilizzare lo sgrassatore. La Redazione di ProiezionidiBorsa precisa che, specie in questo caso, è meglio procedere smontando i tergicristalli per una pulizia più approfondita.

Addirittura, è possibile immergerli per qualche ora nella soluzione più proporzionata alla percentuale di sporco. Per casi ancor più gravi, è possibile acquistare, presso il meccanico di fiducia o negozi attrezzati, uno spray sbloccante. Questo è un prodotto che va applicato con un panno spugna, direttamente sulla gomma dei tergicristalli.

L’ultima soluzione consiste nell’utilizzo di un prodotto apposito, che nasce proprio con l’intento di realizzare una pulizia approfondita di questi dispositivi. Qui, l’investimento è giustificato dai risultati ottimali che è possibile constatare già dopo la prima applicazione.