Le doppie punte sono l’incubo di molti di noi. Non solo danno al capello un’aria sfibrata e disordinata, ma ci ricordano che è ora di dare una spuntatina alla nostra chioma. Per fortuna grazie all’infallibile metodo per liberarsi delle doppie punte che arriva dall’Ottocento potremo sfoggiare capelli sani senza doverli tagliare.

L’hair singeing torna di moda

In realtà questo metodo non è una novità. Chiacchierando con le nostre mamme o le nostre nonne è facile sentirlo nominare. Negli ultimi decenni, però, sembra essere passato di moda. Solo ora se ne sta di nuovo parlando. La sua fama sta crescendo soprattutto all’estero quindi è facile sentirlo chiamare con il suo nome inglese, hair singeing. Questo metodo per eliminare le doppie punte è usato anche dai parrucchieri per tagliare i capelli. In casa però è consigliato utilizzarlo solo per togliere le doppie punte perché potrebbe essere pericoloso. L’ingrediente segreto di questo metodo è infatti il fuoco! Se nelle riviste dell’Ottocento è possibile trovare istruzioni sull’hair singeing che consigliavano di usare una candela, oggi ci basta un accendino. Ma come funziona questo metodo?

Come togliere le doppie punte con l’hair singeing

L’infallibile metodo per liberarsi delle doppie punte che arriva dall’Ottocento è molto semplice. Tutto ciò che serve, come abbiamo detto, è infatti solo un accendino. Dopodiché bisogna dividere i capelli in ciocche. Prendere una ciocca e girarla su se stessa. In questo modo inizieranno a spuntare lungo la lunghezza della ciocca tutte le punte di cui dobbiamo liberarci. A questo punto non resta che passare molto velocemente l’accendino acceso su queste punte. In alternativa è possibile lavorare sulle singole punte che presentano doppie punte. Il fuoco infatti elimina le punte rovinate e, secondo molti, cauterizza e chiude il capello impedendogli così di disidratarsi più velocemente.

Anche se non ci sono prove scientifiche a riguardo, secondo molti questo metodo infatti aiuta ad avere capelli più sani! Il consiglio è quello di utilizzare questo metodo circa una volta al mese, o ogni volta che si scopre di essere pieni di doppie punte.

Ma attenzione a non sottovalutare il rischio di incidenti! Questo metodo potrebbe essere molto pericoloso se effettuato da mani inesperte.