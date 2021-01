Si avvicina il Carnevale e diversi sono i dolci della tradizione italiana. Oggi vogliamo spiegare come realizzare delle golose bugie di Carnevale ripiene alla Nutella. Questo dolce è un piacere al quale non si può rinunciare. Vediamo, dunque, insieme come prepararle.

Ingredienti

300 gr. di farina 00;

30 gr. di burro;

45 gr. di zucchero;

3 uova;

30 gr. di latte parzialmente scremato;

1 bacca di vaniglia;

1 litro di olio di semi per friggere.

Ingredienti per farcire e decorare

250 gr. di Nutella;

zucchero a velo q.b.

Preparare le bugie ripiene

In una ciotola, setacciare la farina ed unire ad essa lo zucchero. Incidere una bacca di vaniglia ed estrarre i suoi semi. Unirli alla farina e allo zucchero ed aggiungere il burro ammorbidito a cubetti piccoli e le uova. Aggiungere il latte poco alla volta mentre lavoriamo gli ingredienti con le mani. Quando inizia a formarsi un composto omogeneo, trasferirlo su un piano da lavoro ed impastare fino ad ottenere una pasta liscia e compatta. Formare un panetto, avvolgerlo nella carta trasparente e lasciarlo riposare per almeno 30 minuti nel frigorifero. Trascorsa mezz’ora, prelevare un terzo dell’impasto e riavvolgere nella pellicola trasparente il resto.

Infarinare il piano da lavoro ed appiattire leggermente la porzione di impasto con le mani. A questo punto, iniziare a lavorare l’impasto con la macchinetta per la pasta. Ogni volta che l’impasto viene steso attraverso i rulli, ripiegarlo a libro spolverandolo con della farina prima di ripassarlo nella macchinetta. Farlo per circa 3 o 4 volte e riporre la sfoglia pronta per essere farcita su un piano da lavoro infarinato. Ripetere l’operazione per ogni porzione di sfoglia.

Farcire e cuocere le bugie ripiene

A questo punto, possiamo passare alla farcitura. Per farcire le bugie è necessario munirsi di un sac-à-poche e riempirlo con la Nutella necessaria. Se si utilizza un sac-à-poche usa e getta, tagliare la punta e spremere delicatamente una porzione di crema sulla sfoglia. Ripiegare la sfoglia sul ripieno per coprire le bugie ed usare una rotella per pasta per tagliarle. Con i polpastrelli, sigillare delicatamente i bordi per non far uscire il ripieno in cottura.

Ogni bugia dovrà misurare circa 8 centimetri per 6.

Versare l’olio di semi in una padella capiente e far scaldare bene l’olio. Raggiunta la temperatura di 170 gradi, farne cuocere non più di 4 alla volta per non far scendere il punto di calore dell’olio. Con l’aiuto di una schiumarola girarle per renderle dorate in maniera uniforme e poggiarle su della carta per fritti. Spolverizzarle con lo zucchero a velo e servirle tiepide: ecco come realizzare delle golose bugie di Carnevale ripiene alla Nutella con questa ricetta che conquisterà tutti i palati.

