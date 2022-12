I compagni più traditori e infedeli? Preoccupiamoci se hanno questi nomi e svolgono questi lavori

Un recente studio francese ha rivelato i nomi delle persone che più frequentemente tradiscono. Scopriamo se anche i nostri compagni sono ad alto rischio di infedeltà.

Un sito d’incontri extraconiugali francese ha pubblicato uno studio ripreso da tutta la stampa nazionale che indica la classifica dei nomi delle persone più infedeli. Ovviamente, gli utenti del sito sono in prevalenza francesi ma la domanda che ci poniamo è il nome può influenzare la capacità di tradire? I latini direbbero è plausibile, il nomen omen (nel nome il destino)?

I compagni più traditori e infedeli? Ecco la classifica per gli uomini

Fra gli uomini i più infedeli ci sarebbero coloro che si chiamano Patrick corrispondenti al nostrano Patrizio. Al secondo gradino del podio si posizionerebbero gli Stèphane ossia chi si chiama Stefano, mentre al terzo posto spunta il nome François ossia Francesco. Patrizio è un nome poco comune in Italia ma Francesco è il primo nome per diffusione nella Penisola. Ci auguriamo pertanto che i dati valgano solo per la popolazione d’Oltralpe!

I nomi delle partner che tradiscono di più

Se già nei poemi omerici il nome Elena era simbolo dell’infedeltà per antonomasia, nel 2022 le cose non sembrano andare meglio. Infatti, al primo posto della classifica francese si posiziona proprio il nome Hélène, seguita da Julie (Giulia). Ovviamente, la realtà potrà smontare classifiche e vecchi cliché.

Le professioni che svolgono le persone più infedeli

Oltre ai segni zodiacali più inclini al tradimento, sono molte le indagini che studierebbero una correlazione fra professioni e traditori. Secondo un sondaggio del 2017, il medesimo sito d’incontri citato sopra, ma in versione italiana, avrebbe elencato i lavori che agevolerebbero i fedifraghi. Anche in questo caso alcuni luoghi comuni sembrerebbero riproporsi.

Le donne più infedeli? Le segretarie

Ovvietà, banalità? Non sarebbe proprio così: fra gli utenti del sito coloro dichiaratamente più infedeli svolgerebbero la professione di segretarie. Seguono a ruota le libere professioniste, le negozianti, le imprenditrici, le avvocatesse, le professioniste architetto e le estetiste. Chiudono la classifica le infermiere, le casalinghe e le manager.

Gli uomini più infedeli lavorano nella finanza

Per quando gli uomini riportiamo ben due classifiche. La prima è quella di un autorevole quotidiano britannico che ha individuato fra le professioni dei più inclini all’infedeltà, i broker e coloro che lavorano in finanza, seguiti dai piloti e dai medici.

Secondo un’altra classifica del sito d’incontri sopra citato, invece, i più fedifraghi sarebbero gli imprenditori seguiti dai medici e dai liberi professionisti.

Un tripudio di luoghi comuni, potremmo dire, con l’ufficio o l’ospedale che sarebbero luoghi della tentazione per eccellenza come nelle trame di film trite e ritrite.

Verrebbe da chiedersi a questo punto se sia la realtà a ispirare serie TV e film o quest’ultimi influenzino la nostra quotidianità.

I segni zodiacali che potrebbero tradire nel 2023

Nel 2022 i segni che, secondo l’oroscopo, avrebbero ceduto alla scappatella extraconiugale sarebbero stati Toro e Bilancia.

Per il 2023 le previsioni segnalano 4 segni zodiacali fra cui una conferma. A tradire il proprio partner potrebbero essere l’Acquario, il Capricorno, il Leone e ancora una volta il Toro.

Saremmo tutti molto contenti se i compagni più traditori e infedeli potessero essere individuati così facilmente ma purtroppo la realtà è ben più complessa.