Quest’oggi parleremo di amore, un tema che sta sempre molto a cuore a tutti, dai più giovani ai più maturi. In particolare, ci occuperemo di coppie. Sarà proprio lui/lei la persona giusta? Ho finalmente trovato la metà della mia mela? Qual è il segreto di un amore eterno? Come capire se abbiamo trovato la persona giusta? Ma esiste davvero l’anima gemella? Queste sono solo alcune delle domande che ci poniamo quando conosciamo una persona che ci attrae.

Spesso, la vita ci pone davanti a tante delusioni. Per questo, prima di buttarci “anima e core” in una nuova relazione, siamo assaliti da mille dubbi perché non vogliamo rischiare di star male. Sicuramente, una risposta univoca ai quesiti sopra esposti nessuno ce la può dare. La ricetta per l’amore eterno nessuno la conosce. Tuttavia, l’oroscopo può venirci incontro dandoci un piccolo aiuto. I segni zodiacali svelano parecchi lati caratteriali di una persona. Per questo motivo, conoscere a quale segno appartiene una certa persona può essere un utile suggerimento sul modo di approcciarci a questo stesso soggetto.

3 coppie perfette dello zodiaco, i segni che s’attraggono e quelli più traditori

Partiamo con una coppia che ha dell’incredibile, quella formata da Toro e Capricorno. Molti sarebbero portati a pensare che questi due segni di Terra siano destinati inevitabilmente allo scontro. In realtà, però, questi due segni sono accomunati da caratteristiche profonde. Questo permetto loro di dar vita ad un’unione di coppia invincibile e indissolubile.

Un’altra coppia ben assortita secondo le stelle è quella costituita da Ariete e Sagittario. Questi due segni di Fuoco hanno in comune l’amore per l’avventura e il desiderio di libertà. Insieme possono condividere tante esperienze. Inoltre, entrambi preferiscono il dialogo e la collaborazione anziché lo scontro diretto. Infine, la terza coppia che secondo l’astrologia fa faville è quella composta da Acquario e Ariete. In questo caso ci troviamo di fronte a due elementi contrapposti: Aria e Fuoco. Nonostante la abissale diversità di fondo, queste due personalità sono accomunate da simili principi. In primis, senso di libertà e massimo rispetto nei confronti dell’altra persona. Sulla base di questi presupposti, questa coppia può volare davvero in alto.

I segni dello zodiaco che provano più attrazione l’uno per l’altra

Dopo aver scoperto quali sarebbero le 3 coppie perfette dello zodiaco, andiamo a scoprire i segni che, pur attraendosi fisicamente, non sono destinati ad amori duraturi. Tra Pesci e Gemelli, così come tra Leone e Scorpione, è molto facile che scatti la scintilla dell’attrazione fisica. In questi casi, più che di amore con la A maiuscola, sarebbe più opportuno parlare di amori travolgenti e passionali.

A lungo andare, però, queste coppie sono destinate a scoppiare perché hanno poco in comune. Altre coppie di tal genere sarebbero quelle composte da Toro e Ariete, Gemelli e Vergine, Capricorno e Sagittario. Insomma, in questi casi, nottate folli sotto le lenzuola ma futuro molto incerto a causa della non compatibilità.

Ecco quali sarebbero i segni più traditori

Secondo lo zodiaco, le persone più libertine sarebbero quelle appartenenti ai segni del Cancro, del Gemelli, del Leone e dell’Acquario. Questi, infatti, non si fanno sfuggire opportunità e occasioni di “svago”. Di carattere e comportamento decisamente opposti sono invece i fedelissimi Vergine, Scorpione e Capricorno.

