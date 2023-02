I colori più adatti in una cucina moderna oltre a bianco e nero. Non ci avresti mai pensato!

Devi tinteggiare la cucina o la devi arredare da zero? In genere, chi ama lo stile moderno e contemporaneo si limita ai sempre classici bianco o nero. Ma ci sono tantissime opzioni tra cui spaziare. Continua a leggere e le scoprirai!

Già nei tempi antichi, la cucina era il cuore della casa. Il focolare domestico che trasmetteva calore non solo in senso fisico. Ancora oggi, la cucina è la stanza della casa più vissuta. È il luogo dove ci si ritrova per consumare i pasti o sorseggiare un caffè per una pausa. Come accade per soggiorno e camera da letto, anche la cucina può presentarsi in vari stili diversi. A conferire ad un ambiente la sua caratterizzazione, il colore svolge un ruolo molto importante.

Americano, shabby, country e industriale, sono tanti i tipi di stile delle cucine

Quando si arreda casa, la prima cosa da stabilire è lo stile che la nostra abitazione dovrà avere. Esistono tantissimi stili anche per quanto riguarda la cucina. Nello stile classico rientrano le cucine in arte povera, quelle rustiche con mattoni a vista, quelle in muratura e quelle country. Sono stili indicati per le case di campagna e i casolari. Gli stili più moderni, contemporanei e minimalisti, sono invece caratterizzati da materiali freddi, come l’acciaio.

Nonostante le linee moderne, questi stili sono estremamente eleganti e raffinati. Inoltre, trasmettono una immediata sensazione di funzionalità. Lo stile shabby chic, coi suoi toni pastello, il legno verniciato e le decorazioni abbondanti, è molto romantico. Per alcuni tratti, è molto simile a quest’ultimo anche lo stile boho chic. Ispirato allo stile bohémien, prevede l’inserimento di pezzi d’arredo unici, spesso etnici o ottenuti con la tecnica del riciclo creativo.

I colori più adatti in una cucina moderna in aggiunta ai classici bianco e nero

Tra tutte le varie tipologie di cucine, oggigiorno, le più apprezzate e richieste sono quelle moderne. A determinare lo stile di una stanza influiscono le linee dei pezzi d’arredo e i materiali presenti. Anche i colori influiscono moltissimo sullo stile di un ambiente. Pertanto, sia nella scelta degli arredi sia per la tinteggiatura delle pareti, la scelta dei colori è un momento assai delicato. Basta un colore sbagliato per vanificare ciò che immaginavamo. In genere, si tende a pensare che i colori più adatti per i contesti moderni siano il bianco o il nero. A volte mixati nel binomio “black & white”. Ma così non è. Si può scegliere tra tante altre tinte. Vediamone insieme alcune.

Grigio scuro : molto elegante, può esser messo in risalto da una pavimentazione chiara ed elettrodomestici in acciaio;

: molto elegante, può esser messo in risalto da una pavimentazione chiara ed elettrodomestici in acciaio; grigio chiaro : facile da abbinare, esattamente come il bianco, illumina gli ambienti;

: facile da abbinare, esattamente come il bianco, illumina gli ambienti; rosso acceso: vivace e frizzante, è ideale per la cucina di un single o una giovane coppia.

Infine, altre tinte accese che si abbinano bene con materiali come il vetro e l’acciaio

Chi non ha paura di osare, può puntare su tinte di grande impatto. Molto adatti per le cucine moderne sono il giallo vitaminico, il bluette, il viola e l’arancione. L’inserimento di alcune ante bianche e/o del top bianco enfatizza la vivacità di queste tinte.