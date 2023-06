Usi il deodorante ma ti puzzano le ascelle? Quest’estate diciamo addio all’imbarazzo: 3 rimedi naturali contro il sudore

Sono arrivate finalmente le giornate calde e soleggiate. In estate indossiamo shorts, sandali e magliette a maniche corte per fronteggiare le alte temperature. Se c’è una cosa che tuttavia non possiamo evitare di fare è sudare. Se il tuo problema è la puzza di sudore e non sai come risolverlo, oggi siamo qui per consigliarti tre infallibili rimedi della nonna.

La puzza di sudore può metterti in imbarazzo, macchiare i vestiti ma anche compromettere molti rapporti sociali. L’odore di sudore può essere intenso e pungente tanto da spingere le persone ad allontanarsi. In alcune situazioni sudare è più che normale: caldo torrido, abiti troppo stretti e sintetici possono incidere parecchio. Tuttavia, se pensi che i cattivi odori derivino soltanto dalla scarsa igiene ti sbagli di grosso. In questi casi, subentrano anche altri fattori, come ad esempio quelli ormonali. Se sudi molto e puzzi quando fai sport è più che normale. Al contrario, se la situazione ti sfugge di mano anche in altre occasioni, ti serve aiuto. Continuando a leggere qui di seguito ti daremo tutte le risposte.

Usi il deodorante ma ti puzzano le ascelle? Risolvi il problema senza spendere un euro

Perché il sudore puzza? La colpa è dei batteri che vivono sulla nostra pelle che, in alcuni casi, rendono il sudore maleodorante. Per evitare il problema, occorre lavarsi spesso usando saponi neutri antibatterici e applicare sulle ascelle deodoranti antitraspiranti. Se nonostante il deodorante non riesci a liberarti da questo imbarazzante problema, ti consigliamo tre soluzioni a costo zero e alle quali probabilmente non hai mai pensato. La prima arriva direttamente dal tuo frigorifero ed è la lattuga.

Probabilmente ti sembrerà strano, ma la lattuga è un rimedio a dir poco sorprendente per chi lotta contro l’odore di sudore. Per farlo sparire, prendi due foglie di lattuga dal frigorifero, lavale per bene, tamponale con un canovaccio e mettile sotto le ascelle. Quando la lattuga sarà tornata a temperatura ambiente potrai toglierla e buttarla via. Questo rimedio funziona perché rinfresca la zona ed elimina i batteri responsabili dei cattivi odori.

Le ascelle puzzolenti saranno un lontano ricordo con questi due rimedi della nonna formidabili

Usi il deodorante ma ti puzzano le ascelle? Affidati ai rimedi delle mamme e delle nonne. Il succo di limone possiede proprietà battericide e ti aiuterà contro la puzza di sudore. Soprattutto in estate, questo rimedio ti sarà d’aiuto: taglia un limone a metà e strofina la sua parte fibrosa sulle ascelle per qualche secondo. Risciacqua ed applica normalmente il deodorante.

L’ultimo trucchetto vede come protagonista il tea tree oil. Dovrai soltanto diluire poche gocce di questo olio essenziale in un po’ d’acqua e usarlo per risciacquare le ascelle. Anche il tea tree oil è un ottimo prodotto antiodore ed antibatterico: provare per credere!