Forse non tutti sanno che molti problemi di salute, sono dovuti dal modo errato di camminare. Saper camminare potrebbe sembrare scontato ma, purtroppo per molti non è così.

In questo articolo spieghiamo, quali sono i cinque errori da evitare assolutamente quando camminiamo che ci rovinano la salute e non lo sappiamo.

Il camminare, anche se può sembrare un atto facile in realtà è molto complesso, perché coinvolge quasi tutti i muscoli del nostro corpo contemporaneamente.

Ecco quali sono i cinque errori da evitare assolutamente quando camminiamo, che ci rovinano la salute e non lo sappiamo.

Se analizziamo il nostro modo di camminare, possiamo capire dove sbagliamo e dove no. Quindi possiamo sapere qual è la postura giusta da assumere, evitando di avere problemi di salute.

Quanto camminare

La vita sedentaria fa male, e questo è risaputo, infatti sono molte le persone che vediamo per strada a fare jogging.

Per camminare correttamente, non dobbiamo percorrere gli stessi chilometri ogni giorno, ma dobbiamo suddividerli durante la settimana.

Ad esempio, si può fare in questo modo:

a) 3 km il lunedì;

b) 5 chilometri il martedì;

c) 10 chilometri il mercoledì;

d) 4 chilometri il giovedì.

Procedendo in questo modo otterremo maggiori benefici.

Piccole passeggiate durante il giorno

Piuttosto che fare una sola lunga camminata al giorno, è meglio optare per delle piccole passeggiate, anche di pochi minuti attorno casa o al quartiere.

Non camminare su superfici piatte

Per consentire alle ginocchia, alle articolazioni e alle caviglie di muoversi liberamente e nel modo giusto, è ideale evitare di camminare solo su superfici piatte.

Preferire terreni in salita e in discesa, anche con detriti, oppure camminare su sabbia, radici, buche, ciottoli costringe le nostre articolazioni a lavorare. Più il piede riesce a muoversi, e meno la caviglia deve sopperire al lavoro del piede.

Le scarpe giuste

Le calzature adatte per camminare devono essere basse e comode.

Addirittura sarebbe meglio camminare scalzi sul terreno naturale. In questo modo riattiviamo tutti i muscoli e le articolazioni e si migliora il sonno.

Camminare lentamente o veloce?

I medici ci consigliano di praticare la camminata veloce, cioè di compiere circa 100- 120 passi al minuto.

Se decidiamo di voler camminare a piedi nudi sul terreno, l’andatura ovviamente sarà più lenta. Ciò non vuol dire che stiamo perdendo tempo, perché camminare lentamente apporta i suoi benefici. Vengono rimesse in funzione molte delle articolazioni, che diversamente non verrebbero usate.