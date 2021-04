Inutile pensare che in cucina possano bastare pochi attrezzi per creare piatti spettacolari. Pentole, coltelli, forchettoni, pinze e molto altro, sono strumenti che un po’ tutti conosciamo e abbiamo in cucina.

Per realizzare pietanze degne di chef stellati è importante munirsi di straordinari strumenti da cucina che mancano o che spesso vengono sottovalutati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco gli straordinari strumenti che mancano in cucina per realizzare pietanze degne di chef stellati

Uno degli strumenti che può aiutare un vero chef a realizzare impasti fantastici è senza dubbio la planetaria. Utilizzare questo strumento non solo permetterà di creare pietanze davvero spettacolari, ma farà risparmiare tempo e fatica.

L’impastatrice planetaria è uno degli strumenti indispensabili per poter creare impasti soffici e con molti buchi, cosiddetti alveoli. Impastare ad esempio un rustico, il pane o la pizza sarà un gioco da ragazzi e non occorrerà neanche sporcarsi le mani, in quanto la planetaria impasta, monta e miscela ad hoc gli ingredienti.

Qualsiasi tipo d’impasto potrà essere lavorato dalla planetaria che amalgama gli ingredienti, con un movimento cosiddetto planetario. Il braccio che impasta esegue un movimento simile a quello dei pianeti e questo permette all’impasto di incorporare molta area, rendendolo soffice e vaporoso.

Gli accessori solitamente sono tre. La frusta ad eliche che monta ad esempio dolci e impasti di simile consistenza. La frusta a foglia per impasti di media consistenza come i rustici. Il gancio che amalgama impasti di consistenza più dura come la pizza o il pane.

Nessuno immagina quanto possa essere buono e salutare preparare fritti in una friggitrice ad aria

Si tratta di una delle ultime scoperte in cucina alla portata di tutti, per realizzare pietanze all’apparenza fritte. Il segreto è un getto d’aria caldo che viene sprigionato durante la cottura omogena.

Gli amanti del mangiar sano, non possono lasciarsi sfuggire l’opportunità d’incontro tra gusto e salute, risparmiando anche molto tempo. Infatti la friggitrice ad aria può cucinare le pietanze in tempi record rispetto ad un tradizionale forno elettrico da cucina.

Cibi croccanti fuori e morbidi e succulenti dentro, ma non solo fritti. Infatti nelle varie funzioni si potrà cucinare anche il pesce, le verdure e i dolci. I diversi tipi di cottura e tempi ben stabiliti, fanno da guida per realizzare piatti a dir poco inaspettati.