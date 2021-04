Spesso ci si dimentica di tirar fuori il burro in tempo dal frigo. Portarlo a temperatura ambiente è importante. Sia per spalmarlo senza fatica sul pane, sia per la buona riuscita dei dolci. L’attesa, però, è davvero noiosa. Fortunatamente, la si può ridurre grazie ai rimedi della nonna. In pochi conoscono questi tre trucchetti geniali per ammorbidire il burro in pochissimo tempo e portarlo alla temperatura perfetta. Ecco di cosa si tratta.

Ecco come portare il burro a temperatura ambiente usando il microonde

In molti ammorbidiscono il burro in microonde. Questo metodo, però, non sempre dà i risultati sperati. Spesso il burro risulta troppo liquido. Fortunatamente, esistono delle alternative: in pochi conoscono questi tre trucchetti geniali per ammorbidire il burro in pochissimo tempo e portarlo alla temperatura perfetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La prima tecnica prevede un uso diverso del microonde. Tutto ciò che serve è un recipiente di vetro o ceramica. Per esempio un bicchiere, una tazza o una ciotola. L’importante è che sia grande abbastanza per contenere la quantità di burro che si vuole ammorbidire.

Una volta trovato il contenitore adatto, ecco come procedere:

a) versare nel recipiente un pochino d’acqua;

b) scaldare l’acqua nel microonde;

c) versare l’acqua, e porre il contenitore a rovescio sopra il panetto di burro.

Il calore si trasferirà dolcemente dal recipiente al burro, portandolo alla consistenza perfetta.

Il metodo più rapido per renderlo morbidissimo in pochi secondi

Il secondo trucchetto è ancora più veloce del precedente. Richiede un pochino di forza. Ma ha il vantaggio di essere un’ottima occasione per sfogare un po’ di rabbia repressa! In questo caso sarà necessario procurarsi un mattarello o un batticarne.

Il burro va messo in un sacchetto di plastica. Dopodiché, basterà sbatterlo con il mattarello o il batticarne. In alternativa, si può usare anche il fondo di una padella. Una volta ammorbidito il burro in questo modo, ci vorrà pochissimo tempo perché raggiunga la temperatura desiderata.

Ecco come ammorbidire il burro per spalmarlo sul toast

I due metodi appena descritti sono perfetti per scaldare un intero panetto di burro. Ma che fare se si vuole giusto un pochino di burro? Magari solo la quantità necessaria per un bel toast?

Esiste un trucco veramente semplice, a cui nessuno pensa mai: usare una grattugia per il formaggio! L’importante è scegliere il lato con cui si ricavano le scaglie di grana. In questo modo si può grattugiare il burro direttamente sul pane, e spalmarlo facilmente.

Insomma, in pochi conoscono questi tre trucchetti geniali per ammorbidire il burro in pochissimo tempo e portarlo alla temperatura perfetta. Ma sono veramente un salva tempo indispensabile!

Approfondimento

Come preparare il burro per gli intolleranti al lattosio