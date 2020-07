Il cibo spazzatura è nemico della linea. Su questo non ci sono dubbi. Ma ci sono altri alimenti che di certo non aiutano a rimanere in forma. E alcuni sono insospettabili! Questi cibi hanno un’alta quantità di grassi, ma in pochi lo sanno. Si tratta dei falsi cibi light. Quelli che siamo sicuri ci aiuteranno nella nostra dieta, ma invece la peggiorano. E visti tutti i sacrifici che facciamo, non vale la pena mangiarli! Insomma, tra dieta e palestra, lasciarci rovinare la linea da alcuni alimenti sarebbe davvero un peccato. Quindi vediamo più nel dettaglio quali sono i cibi considerati magri che in realtà mettono a rischio la linea. Ecco gli alimenti da evitare.

Chi mette a rischio la dieta?

La dieta è una cosa seria. È giusto, quindi, seguirla con consapevolezza. Ecco perché gli esperti di ProiezionidiBorsa vi propongono questa lista. In questo modo conoscerete gli alimenti da evitare per restare in linea. Cercate di tenere le distanze da questi alimenti. Tutti noi li conosciamo infatti come cibi light. Quindi ci sentiamo liberi nel mangiarli anche se stiamo seguendo un piano nutrizionale. In realtà questi cibi non faranno altro che remarci contro. Ecco quali sono.

I cibi considerati magri che in realtà mettono a rischio la linea: ecco gli alimenti da evitare

Non solo cibi da fast food. Uno degli alimenti da evitare per la linea è la zuppa già pronta. Un pasto da sempre considerato light, in realtà è grande nemico del nostro girovita. Altro cibo davvero inaspettato è il pancarrè. Molti infatti pensano sia meglio sostituire il pane comune con questo. E invece è un errore! Diffidate da queste confezioni se state seguendo un regime alimentare! Vogliamo poi parlare delle barrette di cereali? Questo è uno dei cibi che si mangia sempre a merenda quando si è a dieta. Sono infatti uno dei cibi light più comuni. Ma questa non è la verità! Queste barrette sono ricche di grassi, sale e zucchero. Insomma, un vero e proprio nemico della nostra linea. I cibi in questa lista, con i loro grassi, azionano nel nostro cervello un meccanismo. Ci fanno venire voglia di mangiare cibo spazzatura. Le conseguenze? Addio dieta e benvenuta alimentazione poco sana.

Per questo, occhio! Cercate sempre di evitare questi cibi. Se siete attenti alla linea, mettete sulla vostra tavola i cibi che sono veramente light!