Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, allora questa quarantena lascerà ai nostri figli qualcosa di importante. Ricordi, ammonimenti, restrizioni che prima non c’erano, nell’ansia della vita quotidiana, dello stress da lavoro di una società sempre di corsa. Molti giovani si sono addirittura ritirati come delle lumache nel proprio guscio, subendo in maniera esagerata l’isolamento e la pandemia.

Altri, di contro, poco hanno recepito di quanto questo 2020 assomigli tanto agli anni delle guerre vissuti dai loro nonni. Quando si parla di figli, nessuno di noi ama che qualcuno suggerisca come crescerli e come sgridarli. Sacrosanta verità, ma come sostengono gli psicologi infantili, bisogna fare attenzione che la pianta non sia da correggere troppo tardi, quando il fusto è già alto. In corrispondenza con i primi dati reali sulla pandemia, l’Università della Virginia ha condotto uno studio psicologico tra figli e genitori. Con risultati molto interessanti. Sono emersi dati interessanti e consigli utili.

Un vademecum in aiuto nella crescita

Secondo lo studio, il riassunto è semplice e chiaro: crescere bene i nostri figli passa da 5 cardini fondamentali:

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

– Insegnare il valore della gratitudine

– Non dare troppo valore al denaro

– Lasciarli soli di fronte alle loro responsabilità

– Permette ad altri di sgridare i nostri figli

– Non essere troppo permissivi

Per certi versi i nostri figli stanno crescendo in un mondo che permette loro di avere tutto, di sapere tutto e di toccare tutto con un click. E questa abbondanza si sta rivelando più difficile a livello educativo della povertà delle generazioni dei nostri avi.

I genitori al lavoro

La difficoltà maggiore palesata nello studio americano viene dal fatto che spesso entrambi i genitori lavorino e ai figli manchi una figura di riferimento in casa su cui fare affidamento. Scuole a tempo pieno, babysitter, nonni, baby park sono risorse incredibili e irrinunciabili, ma ai nostri ragazzi alle volte manca la presenza di mamma e papà. Anche nei momenti in cui li sgridiamo! Crescere bene i nostri figli passa da 5 cardini fondamentali, che però dobbiamo ribaltare e metterci anche nei panni dei nostri figli, come nel film “Da grande” di Renato Pozzetto. Senza rinunciare al nostro ruolo di genitori, proviamo a tornare bambini e metterci nei loro panni, anche solo qualche minuto al giorno, quando stiamo con loro.