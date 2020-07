Una delle cose che ci spaventa di più sono sicuramente i tumori. Questa brutta malattia che colpisce tante persone può davvero terrorizzare. Le tecniche di guarigione si sono affinate negli ultimi anni. Quindi ora si è sicuramente più tranquilli. Eppure c’è sempre quell’alone di paura attorno a questo argomento. Ma se si potessero trovare delle cause al tumore? Se ci fosse qualcosa che lo genera? Per esempio, se una dieta senza fibre potesse causare il tumore? Ecco cosa dicono i medici e come prevenire. Vediamo nel dettaglio le opinioni degli studi negli ultimi anni. Cerchiamo soprattutto di capire se possiamo controllare alcune delle nostre abitudini. Questo non vuol dire che potremo stare del tutto tranquilli. Ma se si conoscono degli accorgimenti utili, perché non utilizzarli!

Quanto l’alimentazione può influire sui tumori?

I tumori vengono per diverse cause. L’alimentazione è ovviamente solo una di queste. Ci sono per esempio i fattori genetici. Da quelli non si scappa. Alcuni di noi sono geneticamente predisposti ad avere un tumore. Questo non vuol dire che lo avremo di sicuro. Significa solo che il rischio è un po’ più alto. Importante è anche l’ambiente in cui viviamo. Se si pensa a un tumore ai polmoni, per esempio, l’inquinamento ha una grande componente. Ma comunque ciò che mangiamo è sicuramente un fattore importante per alcune tipologie di tumori. Per esempio, una dieta senza fibre può causare il tumore. Ecco cosa dicono i medici e come prevenire.

Il parere dei medici

Dunque, abbiamo visto che anche l’alimentazione in alcuni tipi di tumore ha il suo peso. Per esempio, parliamo del tumore al colon. Mangiare in un certo modo può sicuramente favorirlo! Mangiare poche fibre è al primo posto di un’alimentazione favorevole ai tumori. In più si aggiunge una dieta povera di fibre e vitamine. E se si mangiano troppi grassi e zuccheri, la frittata è fatta. I medici consigliano di stare attenti al cibo. Mangiare alimenti con fibre e antiossidanti è fondamentale. In più, dicono di non fare una vita troppo sedentaria. Potrebbe davvero non far bene alla nostra salute! Quindi, mangiare male non porterà con sicurezza ad avere un tumore. Ma, visto che queste malattie sono davvero incontrollabili, perché non tentare di prevenire? Gli accorgimenti sull’alimentazione sono davvero pochi e non richiedono sforzi! Fare attenzione è semplice. E magari in questo modo daremo anche una bella mano al nostro corpo!