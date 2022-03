Il Mondo li invidia eppure pare che gli ambienti reali non sempre siano sinonimo di gioia eterna. In qualche caso, l’eccesso pare quasi soffocare. È andata male alla principessa Diana che in quel di Buckingham Palace pare abbia vissuto l’inferno e non sarebbe migliore la condizione di Charlene. Tant’è che la stessa principessa assocerebbe la vita all’interno di Palazzo Grimaldi a brutti ricordi.

Il compromesso

Avrebbe utilizzato la parola «divorzio» dal matrimonio con Alberto II da cui ha avuto due figli: Jacques e Gabriella. In realtà l’ex nuotatrice sa bene che dal punto di vista pratico il divorzio nuocerebbe ad entrambi. Lei perderebbe la custodia dei bambini che “appartengono” al principato e lui subirebbe un grosso danno d’immagine. Oltre al fatto che sarebbe ancora molto legato alla moglie. Il compromesso proposto dalla bella Charlene è quello di concederle di vivere lontano dalla residenza Grimaldi e rifugiarsi a Roc Angel. Vero paradiso terrestre ricco di vegetazione e giardini elegantissimi. Si dice il principe Alberto abbia accettato pur di cercare di salvare il salvabile.

L’assenza di un anno di Charlene

La principessa manca da “casa” da circa un anno. In seguito ad un viaggio in Sud Africa avrebbe avuto problemi seri di salute che l’hanno portata a subire interventi alla testa. Poi la convalescenza in una clinica svizzera e adesso, finalmente, la possibilità di poter proseguire la sua convalescenza fuori gli ambienti ospedalieri. Si vocifera che tutto abbia avuto inizio con qualche intervento di chirurgia estetica mal riuscito che avrebbe comportato conseguenze negative per la salute dell’ex sportiva. Addirittura c’è chi dice che il volto dell’angelica principessa, oggi, sarebbe sfigurato e per questo motivo non si mostrerebbe in pubblico da tempo.

La principessa Charlene torna a Monaco ma con Alberto è aria di crisi e spunta la parola «divorzio»

La notizia spiace ai più perché intorno alla vita monegasca di lui&lei è facile sognare, contemplare una love story fiabesca. Quasi come leggere un romanzo d’amore rigorosamente a lieto fine con il consueto (ormai raro) «e vissero felici e contenti». I fatti però dicono il contrario. In questo momento immaginiamo la principessa col muso lungo, triste e sfigurata. Il marito addolorato e i figli nel mezzo. Sicuramente entusiasti di rivedere la mamma dopo quasi un anno, ma rattristati dalla mancanza di felicità di Charlene.

Così la principessa Charlene torna a Monaco ma con Alberto è aria di crisi e spunta la parola «divorzio». Intanto i tabloid sguazzano tra curiosità e indiscrezioni.